España se lleva un jarro de agua fría para empezar en el Mundial

De la Fuente no fue capaz de romper el muro de Cabo Verde en un estreno mundial que ha supuesto un jarro de agua fría para España. La que es considerada como una de las grandes favoritas a levantar el título el próximo 19 de julio en Nueva Jersey empató a cero ante la debutante Cabo Verde en un partido en el que el seleccionador, que apostó por Gavi y no le dio el resultado esperado, se estrelló contra el muro africano.

Ni siquiera Lamine Yamal, que entró pasada la hora de partido para debutar en un Mundial en medio de una tremenda expectación, fue capaz de atravesar una zaga caboverdiana que ha sumado su primer punto en el Mundial. Problemón para España, que se queda sin margen de error en las dos últimas jornadas.

Gavi, una apuesta arriesgada

Sorprendió Luis de la Fuente a la hora de dar a conocer la alineación de España apostando por Gavi como titular. El jugador del Barcelona ocupó la banda izquierda, por delante de Baena, Yeremy Pino y Dani Olmo. Se mostró intenso en la presión, como siempre, pero fue incapaz de generar el impacto que, posiblemente, buscaba el seleccionador con su inclusión en el once inicial.

El Real Madrid ficha un puñal

A estas alturas, presentar a Cucurella es casi una falta de respeto. El lateral catalán se ha encargado de presentarse él solo desde hace mucho tiempo con sus grandísimas actuaciones en todos los equipos donde ha jugado, especialmente en el Chelsea y, sobre todo, con la selección española. Ante Cabo Verde debutó en un Mundial y dejó claro que el Real Madrid, que horas antes de este encuentro hacía oficial su fichaje hasta 2032, ha incorporado un auténtico puñal para la banda izquierda.

Cabo Verde renunció prácticamente al ataque y Cucurella jugó casi como un extremo izquierdo. Pisó en varias ocasiones línea de fondo y se ofreció una y otra vez como solución en salida ofensiva. En la primera mitad estuvo muy cerca de ser decisivo, ya que en dos acciones puso dos balones al área que fueron medio gol: primero Ferran se topó con el larguero y después con el portero en otra ocasión clarísima.

Pedri, de menos a más

No se le vio especialmente fino a Pedri en este estreno mundialista. En los primeros minutos le costó entrar en juego, con una defensa caboverdiana muy ordenada que cerraba espacios y dificultaba cualquier intento de filtración entre líneas. Aun así, fue de menos a más, retrasando su posición para participar más en la construcción y buscar pases que pudieran romper la estructura defensiva del rival. Poco a poco fue encontrando más contacto con el balón y mayor influencia en el ritmo del partido.

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