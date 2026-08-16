Jorge Rey lanza su alerta más seria sobre el otoño que viene: «Las cabañuelas apuntan a DANAs devastadoras que podrían marcar una temporada para no olvidar»

Las cabañuelas apuntan a DANAs devastadoras que podrían marcar una temporada para no olvidar, Jorge Rey no duda en lanzar su alerta más seria sobre el otoño que viene. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una vuelta a la rutina que puede estar marcada por una situación que se complica por momentos. El tiempo acabará siendo el que nos marcará a toda velocidad.

De una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno. Estos días en los que después del calor intenso puede llegar a convertirse en la antesala de algo más. De una situación que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno y que, sin duda alguna, será lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué puede pasar en un otoño que igual que el verano ya apunta maneras.

La alerta más seria de Jorge Rey ante el otoño que viene

El otoño que viene se convertirá en la alerta más seria de los últimos tiempos, lo que puede pasar en breve, acabará siendo lo que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que cada pequeño paso cuenta y lo hace de tal manera que tendremos que aprovechar al máximo lo que puede pasar.

Es momento de poner sobre la mesa una serie de previsiones del tiempo que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será el que nos marcará muy de cerca.

En estos días en los que las altas temperaturas no dejan de subir, lo que tenemos por delante es una serie de datos que pueden complicarse por momentos. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta.

Saber qué dicen las cabañuelas ser conscientes de lo que podría pasar en breve y hacerlo de una manera que hasta la fecha no sabíamos que sería una realidad. Es hora de saber qué es lo que podría pasar con unos registros que realmente nos marcarán de cerca y pueden acabar generando más de una sorpresa.

Las cabañuelas apuntan a DANAs devastadoras que podrían marcar una temporada para no olvidar

Este vídeo viral de Jorge Rey nos sitúa en un escenario que dejará en shock a más de uno, sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar con unas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días.

De momento, más allá de un otoño con DANAs lo que tenemos por delante es una novedad que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente. Esta previsión del tiempo de la AEMET puede cambiarlo todo: «Se espera una jornada inestable con la dana situada al suroeste de la Península. Por un lado, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en el extremo norte, con precipitaciones débiles, más abundantes en el interior. Por otro, a partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución en buena parte del interior peninsular que dejarán precipitaciones y tormentas en zonas de montaña, sin descartar que puedan extenderse a zonas bajas. Las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo; en los Pirineos y los sistemas Béticos, se espera que sean de intensidad fuerte, y en el bajo Ebro, incluso muy fuerte. Por último, se prevén algunas nubes bajas en los litorales de Andalucía, Ceuta y Melilla. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el Estrecho. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, especialmente en Galicia, y bajarán en el noreste, el sueste, Málaga, Huelva y Canarias. Se superarán los 35 grados en el cuadrante sudoeste, Baleares, las depresiones del noreste y de forma puntual en el suroeste de Galicia y en los litorales mediterráneos. Las mínimas bajarán de forma generalizada, salvo en Extremadura, donde se esperan aumentos; aun así, seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y, puntualmente, el noreste y el Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas en zonas de montaña del interior peninsular, de intensidad fuerte en los sistemas Béticos y los Pirineos o incluso muy fuerte en el bajo Ebro, y acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Temperaturas elevadas en el suroeste de Galicia, las depresiones del noreste, Baleares y el cuadrante suroeste peninsular. Se espera viento flojo o moderado del norte en la mitad norte peninsular; cierzo moderado en el Ebro, y durante las primeras horas del día tramontana moderada en el Ampurdán. Soplará del sur, de flojo a moderado, en el suroeste; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste moderado. En Canarias, el alisio será moderado, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas».