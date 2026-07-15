Jenni Hermoso se rinde a Borja Iglesias: “Este abrazo significa tanto… Eres mi referente en todo”

El pase de España a la gran final del Mundial 2026 dejó imágenes para el recuerdo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Una de las más emotivas se produjo al término de la semifinal frente a Francia, cuando Borja Iglesias y Jenni Hermoso se fundieron en un largo abrazo sobre el césped del estadio de Dallas, escenario de la victoria de la selección española por 0-2.

Jenni Hermoso, campeona del mundo en 2023 y presente en el torneo como comentarista para la cadena TUDN, ha sido la encargada de publicar un vídeo de ese abrazo en las redes sociales acompañado de un bonito mensaje hacia el delantero gallego: «Este abrazo significa tanto para mí… te mereces todo lo bueno de este mundo. Qué orgullosa de estar viviendo esto y que tú seas mi referente en todo». Un clip y unas palabras a las que respondió Borja Iglesias desde su cuenta: «Jenni, lo que te admiro, amiga. Qué bonito abrazarte. Muchas gracias por ser tan maravillosa».

Jenni Hermoso, a Borja Iglesias: «Este abrazo significa tanto para mí… Te mereces todo lo bueno de este mundo». El céltico es su «referente en todo». pic.twitter.com/dmyefaKFSt — Grada de Río (@gradaderio) July 15, 2026

El apoyo de Borja Iglesias a Jenni Hermoso

La imagen tiene una carga simbólica especial. Borja Iglesias fue uno de los primeros futbolistas de la selección masculina que mostró públicamente su apoyo a Jenni Hermoso tras los acontecimientos ocurridos después del Mundial femenino de 2023, un gesto que incluso le llevó a renunciar temporalmente a la convocatoria con España. Desde entonces, ambos han mantenido una relación muy estrecha. «Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado en Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera», denunció el jugador en su día.

A este primer comentario unió su renuncia a «vestir la camiseta de la selección española, que es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera». Borja Iglesias solo contaba con un par de internacionalidades, por eso añadió: «No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver con la selección, hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes». El delantero terminaba su posicionamiento pidiendo «un fútbol más justo, humano y decente».

Hace un tiempo, cuando volvió a la selección española, Borja Iglesias hablaba así de Jenni Hermoso: «Mucho cariño, la verdad, de su parte, incluso lo recibo ahora. La vez que volví hace un mes muchas jugadoras me escribieron. Jenni (Hermoso) por ejemplo, me mandó un mensaje para felicitarme, me dijo que estaba muy contenta de que hubiese vuelto. Ahora ha vuelto ella y yo también le escribí y la verdad que en general creo que recibí mucho más apoyo que odio», dijo en La Razón.