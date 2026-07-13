La advertencia de Borja Iglesias a Mariano Rajoy: «La multiculturalidad de Francia es una riqueza»

Borja Iglesias ha respondido a las palabras de Mariano Rajoy sobre los jugadores de Francia. El delantero de la Selección Española, acostumbrado a mojarse en temas políticos y sociales, ha vuelto a la carga para atizar contra el ex presidente del Gobierno. Un discurso que fue muy criticado tras ser acusado de ser xenófobo y, a pesar de estar a las puertas de jugar las semifinales, quiso mojarse sin guardarse nada.

Todo se originó en los últimos días cuando Rajoy escribió una columna en El Debate analizando el partido: «Francia tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses». Una frase que dio la vuelta al mundo e hizo que hasta Pedro Sánchez fuese contra él. Es más, llegó hasta los oídos de Francia creando un conflicto diplomático. A Borja Iglesias le preguntaron sobre ello, y no pudo contener su opinión.

«Me sorprendió; cuando aterrizamos, me lo enviaron. Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas porque yo entiendo la visa y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de un sitio, de una manera, y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene», explicó en DAZN.

Aunque también quiso calmar las críticas hacia Rajoy: «Me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que no lo dijo con mala intención. Creo que tenemos que ser más cuidadosos con eso. La riqueza de nuestro país está en esa variedad.

🗣️ Borja Iglesias responde a Rajoy: «Puedo entender que no lo dijo con mala intención, entiendo la multiculturalidad de Francia como una riqueza».#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BPCx16Dnk9 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 12, 2026

Tanto personalidades políticas de España como de Francia han reprendido duramente a Mariano Rajoy. Más allá de estar a horas de que ambos países se jueguen una final del Mundial, muchos lo consideran como un discurso desafortunado o, como mínimo, una metedura de pata por la lectura de su columna. Tampoco es la primera vez que Borja Iglesias se moja en política, ya que previamente destacó la ideología de Javier Bardem, actor español reconocido por su pensamiento de extrema izquierda.