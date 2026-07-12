La batalla que no se ve: España acumula 9.500 kilómetros más que Francia en este Mundial

España afronta la semifinal del Mundial frente a Francia con un hándicap que no aparece en las estadísticas de goles, posesión o disparos, pero que puede resultar decisivo cuando el balón empiece a rodar. La selección de Luis de la Fuente ha sido una de las expediciones que más ha viajado durante todo el campeonato, acumulando 12.595 kilómetros entre vuelos y desplazamientos por Estados Unidos. Francia, en cambio, apenas ha recorrido 3.092 kilómetros gracias a un calendario mucho más concentrado. La diferencia supera los 9.500 kilómetros, un dato que refleja el enorme desgaste logístico con el que llega el combinado nacional a una de las citas más importantes del torneo.

El camino de España hasta las semifinales ha sido un auténtico recorrido por buena parte del país. La concentración en Chattanooga, los desplazamientos a Atlanta durante la fase de grupos en autobús, a Guadalajara en la última jornada, el viaje hasta Los Ángeles para los dieciseisavos, la estancia en Dallas para los octavos, el regreso a California para enfrentarse a Bélgica y, posteriormente, la vuelta a Dallas para preparar la semifinal han convertido el Mundial de la selección en un constante ir y venir entre husos horarios y aeropuertos. Mientras tanto, Francia ha disfrutado de una ruta mucho más favorable, manteniéndose prácticamente siempre en el corredor del noreste estadounidense, con trayectos muy cortos y una logística infinitamente menos exigente.

Viajes y cambios de países

Ese contraste va mucho más allá de una simple cifra de kilómetros. España acumula cuatro viajes en autobús, seis vuelos y un cambio de país. Horas de avión, cambios de horario, traslados a hoteles y jornadas condicionadas por los desplazamientos forman parte de un desgaste físico que apenas se percibe desde fuera, pero que el cuerpo técnico controla al detalle. Cada viaje resta horas de descanso, recuperación y entrenamiento, obligando además a adaptar constantemente las cargas de trabajo para evitar problemas musculares.

Francia, por el contrario, ha podido disfrutar de una preparación mucho más estable. Los hombres de Didier Deschamps han contado con más tiempo para recuperarse entre partidos, completar sesiones de fisioterapia, descansar en el hotel y preparar tácticamente cada encuentro sin que los viajes alterasen la planificación. Esa frescura puede convertirse en un factor importante en una semifinal de máxima exigencia, especialmente si el encuentro entra en un intercambio constante de transiciones y esfuerzos físicos.

La pelota, clave para España

Precisamente por eso, el plan de España cobra todavía más sentido. Luis de la Fuente sabe que la mejor manera de reducir esa diferencia de desgaste pasa por monopolizar la posesión. Esconderle la pelota a Francia no solo servirá para limitar las carreras de Mbappé, Dembélé y compañía, sino también para evitar que el partido se convierta en un ida y vuelta donde el despliegue físico pueda favorecer claramente a los galos. Cuanto más controle el balón la Selección, menos tendrá que correr detrás de él y menos pesará el enorme esfuerzo acumulado durante todo el torneo.

España ya ha demostrado que sabe sobreponerse a cualquier obstáculo en este Mundial. Lo hizo tras el tropiezo inicial, eliminó a Portugal, superó a Bélgica y ahora afronta otro desafío menos visible, pero igualmente importante. En Dallas se medirán dos de las mejores selecciones del campeonato, aunque una de ellas llegará con casi 10.000 kilómetros más en las piernas. Un detalle que no decidirá por sí solo la semifinal, pero que puede tener su influencia cuando el partido entre en los momentos de máxima exigencia.