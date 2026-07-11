Las señales del destino que disparan la ilusión de España 16 años después

Hoy es 11 de julio, hace 16 años conquistamos el mundo y nos hemos vuelto a ilusionar. Cada vez son más los que miran al calendario, rebuscan en la historia y encuentran un nuevo guiño al destino. España ya está en las semifinales del Mundial y las coincidencias con Sudáfrica 2010 empiezan a ser demasiadas como para pasarlas por alto. Nadie gana un Mundial por superstición, pero el camino de la selección de Luis de la Fuente se parece cada vez más al que recorrió el equipo de Vicente del Bosque hace dieciséis años. Las señales se acumulan y alimentan la ilusión de un país que vuelve a soñar con levantar el Mundial.

Todo empezó en la fase de grupos. Como en 2010, España quedó encuadrada en el Grupo H y arrancó el torneo dejando dudas. Entonces fue una inesperada derrota frente a Suiza. Ahora, un empate sin goles ante Cabo Verde que hizo saltar las primeras alarmas. También volvió a aparecer Marcelo Bielsa en el tercer partido de la primera fase. En Sudáfrica dirigía a Chile. En este Mundial estaba al frente de Uruguay. Y, por si fuera poco, en octavos volvió a ser Portugal. Igual que hace dieciséis años. Mismo rival, misma ronda y mismo resultado: un ajustado 1-0 que volvió a meter a España en los cuartos de final.

Las similitudes no terminan ahí. La selección de Luis de la Fuente llegó a este Mundial como vigente campeona de Europa, exactamente igual que la de Vicente del Bosque tras conquistar la Eurocopa de 2008 de la mano de Luis Aragonés. También compartía otra circunstancia: ambas afrontaban el torneo después de haber caído en los octavos de final del Mundial anterior. Y hasta en el propio partido contra Portugal apareció otro paralelismo. En 2010 fue Pepe quien tuvo que abandonar lesionado el encuentro; en 2026 el infortunio lo sufrió Nuno Mendes.

Fuera del césped, más coincidencias

Fuera del césped también aparecen coincidencias llamativas. El Mundial comenzó el 11 de junio, exactamente el mismo día que arrancó el de Sudáfrica. El partido inaugural volvió a enfrentar a México y Sudáfrica, aunque con los papeles de local invertidos. Shakira volvió a poner voz al himno oficial del campeonato, como hizo con el inolvidable Waka Waka, y Javier Aguirre repitió como seleccionador mexicano, igual que entonces.

Y el paralelismo también alcanza al fútbol español. Antes del Mundial de 2010, el Barcelona conquistó la Liga, el Atlético perdió la final de la Copa del Rey y el Real Madrid cerró la temporada sin títulos antes de apostar por José Mourinho para iniciar un nuevo proyecto. Dieciséis años después, la historia se ha repetido de forma casi idéntica. El Barça volvió a levantar el campeonato liguero, el Atlético volvió a quedarse a las puertas de la Copa y el Real Madrid ha recurrido otra vez a Mourinho para reconstruir su proyecto. Incluso el Getafe ha regresado a Europa, como ocurrió aquel año.

Nadie en la concentración habla de supersticiones. La única obsesión de Luis de la Fuente es Francia y el billete para la final. Pero mientras España sigue avanzando, las coincidencias con el único Mundial conquistado por la selección no dejan de crecer. Y cuando el fútbol empieza a repetir tantas historias, resulta imposible que la ilusión no se dispare.