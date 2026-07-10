De la Fuente: «Francia estará igual de preocupado que nosotros»

Luis de la Fuente compareció exultante tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial después de derrotar a Bélgica por 2-1. El seleccionador elogió el carácter de su equipo, ensalzó la figura de Mikel Merino, autor del gol de la victoria, y ya comenzó a pensar en el duelo frente a Francia.

El técnico comenzó valorando el papel decisivo de Mikel Merino: «Increíble… Mikel tiene muchas virtudes, es un futbolista que podría jugar en cualquier selección y en cualquier equipo, como ya lo hace en un grande. Con nosotros está hecho a la medida de esta idea y de este modelo. Es una suerte tenerle. Le necesitamos siempre».

El riojano explicó que el centrocampista representa a la perfección el espíritu de esta selección. «Hay jugadores que entienden muy bien lo que necesita el equipo en cada momento y Mikel es uno de ellos. Siempre está preparado, juegue un minuto o noventa, y eso habla muy bien de su compromiso».

Sobre la próxima semifinal frente a Francia, De la Fuente rebajó cualquier sensación de favoritismo y destacó la dificultad del rival. «Pensar que vamos a trabajar para superar a Francia. Estarán igual de preocupados que nosotros. Hemos sido la única selección del mundo capaz de ganarles dos partidos consecutivos. Esta vez va a ser diferente. Una grandísima selección se va a enfrentar a otra grandísima selección».

El seleccionador también quiso poner en valor el camino recorrido por España hasta las semifinales. «Este equipo sigue creciendo. Hemos competido contra rivales de muchísimo nivel y el grupo ha vuelto a demostrar que nunca deja de creer. Esa es nuestra mayor fortaleza».

De la Fuente evitó mirar más allá del siguiente partido. «Estamos donde queríamos estar, entre los cuatro mejores del mundo, pero todavía no hemos conseguido nada. Ahora toca recuperarse bien y preparar una semifinal que será de máxima exigencia. Sabemos el potencial de Francia, pero también sabemos quiénes somos nosotros y la confianza que tenemos en este grupo».