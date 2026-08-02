Ayuso: «A medio y largo plazo Marruecos intentará quitarnos Ceuta y Melilla, esto ha sido una prueba»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la «invasión intolerable» de inmigrantes ilegales en Ceuta. Ayuso ha avisado de que se trata de «una prueba de Marruecos para la siguiente», además de criticar el «caos continuo» que vive España.

«Hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas», ha denunciado tras su visita a los municipios e instalaciones afectadas por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid.

«Lo que me temo es que ésto es una prueba de Marruecos para la siguiente, y además no podemos contar con ayuda exterior porque cada vez España está más aislada y nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso. Ahora mismo, en Europa nos miran y no saben si nos van a cerrar el tráfico aéreo porque estamos dando las peores imágenes y comprometiendo la seguridad y el orden de todo el continente. Así que dígame qué panorama es éste», ha subrayado.

La presidenta madrileña ha criticado que el Gobierno de la nación quiera vender «la normalidad», algo que ha tildado de «mentira» y ha aludido a «cómo lo estarán pasando» los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y los residentes en la ciudad autónoma porque la situación «no se ha arreglado», ya que «decenas de miles de personas» siguen «deambulando todavía por las calles».

Por este motivo se ha cuestionado por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le da las «gracias a Marruecos». «Es lo que nos faltaba. ¿Pero a qué país se le ocurre dar las gracias por ésto? Es catastrófico lo que está pasando», ha añadido.

Asimismo, la presidenta autonómica ha asegurado que no van a «abandonar» a los ciudadanos ceutíes ni a la Policía Nacional y la Guardia Civil destinada allí y que no «puede hacer frente a semejante invasión».