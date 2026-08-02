¿Tengo que seguir yendo al trabajo si no me han pagado la nómina? El Estatuto de Trabajadores lo resuelve

No cobrar la nómina a tiempo no es algo tan raro o un caso puntual como podría parecer. De hecho, el malestar con el salario ha ido aumentando con los años, tal y como refleja el Estudio sobre Bienestar y Salud Laboral en España 2026, elaborado por Edenred y Savia, en el que un 75,6% de los trabajadores reconoce estar insatisfecho con su sueldo. Pero hay una diferencia clara entre no estar conforme y directamente no cobrar.

Ahí es donde empiezan las dudas de verdad. Cuando el dinero no llega, la preocupación cambia de nivel. Ya no se trata sólo de si el sueldo es suficiente, sino de qué hacer al día siguiente. ¿Hay que seguir yendo a trabajar igual? ¿Se puede dejar de ir? La respuesta no es tan simple como muchos piensan. Porque aunque la empresa esté incumpliendo, eso no significa que el trabajador pueda hacer lo mismo sin consecuencias. Y ahí es donde conviene tener claro qué dice la ley y en concreto, el Estatuto de los Trabajadores.

¿Tengo que seguir yendo al trabajo si no me han pagado la nómina?

La base de todo está como decimos en el Estatuto de los Trabajadores en el que se explica que la empresa tiene la obligación de pagar el salario en la fecha acordada. Si no lo hace, está incumpliendo, aunque también hay que saber que dicho incumplimiento no rompe automáticamente la relación laboral. Es decir, el contrato sigue en vigor mientras no haya una decisión legal que diga lo contrario. Por eso, aunque no te paguen, en principio tienes que seguir acudiendo a tu puesto. De hecho no hacerlo por tu cuenta puede volverse en tu contra.

Y es que si te ves en esa situación, lo normal es sentirse enfadado y no querer ir a trabajar, pero si tomas esa vía, y encima no lo justificas legalmente, la empresa puede considerar esas ausencias como injustificadas. Y eso puede acabar en sanciones y en algunos casos, incluso en despido disciplinario.

Es decir, una reacción que parece lógica, no trabajar si no te pagan, puede terminar generando un problema mayor. Por eso los expertos suelen insistir en lo mismo y es que hay que actuar, pero hacerlo de la forma correcta.

Cuándo sí puedes romper la relación laboral

El hecho de que no te paguen la nómina, no significa que tengas que aguantar indefinidamente. La ley también contempla salidas para estos casos. Cuando el impago es grave o se mantiene en el tiempo, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato por vía judicial. Es decir, pedir a un juez que dé por terminada la relación laboral.

Esto suele ocurrir cuando hay varios meses sin cobrar o retrasos continuos. Muchas veces se habla de tres nóminas impagadas como referencia, aunque no es una regla fija. Si el juez lo acepta, el trabajador puede dejar el trabajo con derecho a indemnización. Y no cualquier indemnización: sería equivalente a la de un despido improcedente.

Cómo reclamar el dinero

Además de salir de la empresa, el trabajador puede reclamar lo que le deben y el primer paso suele ser presentar una papeleta de conciliación. Es obligatorio antes de ir a juicio y sirve para intentar llegar a un acuerdo, y si no funciona, entonces se presenta demanda en el juzgado de lo Social, teniendo en cuenta un plazo importante que debe ser de un año desde que el salario debía haberse pagado. Pasado ese tiempo, ya no se puede reclamar. Y además hay un detalle que muchos no conocen y es que se puede pedir un interés por demora, normalmente del 10% sobre lo adeudado.

La Inspección de Trabajo también entra en juego

Otra vía es acudir a la Inspección de Trabajo. Este organismo puede investigar lo que está pasando y sancionar a la empresa. No es una solución inmediata para cobrar, pero sí puede presionar bastante. En algunos casos, las multas son elevadas. Para hacerse una idea, en 2025 se realizaron cerca de 1,2 millones de actuaciones que permitieron recuperar más de 51 millones de euros en salarios impagados.

Un problema que va más allá del sueldo

El propio estudio de Edenred y Savia refleja otra realidad interesante. Más de la mitad de los trabajadores reconoce que acepta un salario que no le convence gracias a otros beneficios, como la flexibilidad o el teletrabajo. Pero hay un límite claro: una cosa es aceptar condiciones mejorables y otra muy distinta es no cobrar.

Qué hacer si te pasa

Si te encuentras en esta situación, lo más importante es no actuar en caliente. Es fácil pensar en dejar de trabajar, pero no es la mejor opción. Lo primero es guardar pruebas: nóminas, mensajes, cualquier comunicación con la empresa. Después, intentar una solución directa. Y si no funciona, acudir a un asesor laboral o iniciar el proceso legal.

Puede parecer más lento, pero es la forma segura de hacerlo. Al final, la clave está en entender que la ley protege al trabajador, pero dentro de unos pasos concretos ya que saltárselos puede salir caro. Y aunque no cobrar genera mucha frustración, la solución no pasa por dejar de ir al trabajo sin más, sino por saber cómo reclamar lo que corresponde sin ponerse en riesgo.