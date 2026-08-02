Ha estado abandonado durante años: este cine de verano gratuito en Madrid vuelve a proyectar películas

Durante años, fue uno de esos espacios que daban vida al verano en el barrio. Un cine al aire libre, gratuito y pensado para los vecinos de Usera en Madrid, que poco a poco cayó en el olvido hasta quedar prácticamente abandonado. Ahora, tras una larga etapa de inactividad, vuelve a encender su pantalla.

Cinema Usera regresa este verano de 2026 con una nueva etapa que combina recuperación del espacio y programación cultural. Lo hace, además, en un momento en el que los planes al aire libre vuelven a ganar protagonismo en Madrid, especialmente durante las noches de calor. El proyecto, que nació con una fuerte implicación vecinal, retoma su actividad con cambios importantes, pero manteniendo una idea clara: ofrecer cine gratuito y accesible en pleno barrio, en un entorno que va mucho más allá de la simple proyección de películas.

Este cine de verano gratuito en Madrid vuelve a proyectar películas

Cinema Usera no fue, desde el principio, un cine de verano al uso. Cuando se puso en marcha en 2014, su planteamiento iba más allá de proyectar películas durante julio y agosto ya que formaba parte del proyecto «Paisaje Sur», impulsado desde Intermediae en Matadero Madrid, y contaba con la participación de colectivos culturales y asociaciones vecinales del distrito. Entre ellos, Todo Por La Praxis, Kubik Fabrik o la asociación Barrio Zofío, que tuvo un papel clave en su gestión.

La programación no se decidía de forma cerrada. Los propios vecinos proponían títulos y actividades, lo que convertía el espacio en algo más participativo. Y además del cine, se organizaban talleres, conciertos o encuentros abiertos. Durante sus primeros años, la respuesta fue creciendo. Entre 2014 y 2019, el número de asistentes llegó a duplicarse, alcanzando cerca de 2.000 personas durante los meses de verano.

Del abandono a la recuperación

El punto de inflexión llegó en 2021. Ese año, el Ayuntamiento de Madrid sacó a concurso la gestión del espacio. Aunque la asociación vecinal que había participado en el proyecto se presentó, finalmente la gestión pasó a manos de una empresa privada y a partir de ahí, el cine continuó, pero ya sin ese modelo de participación vecinal que lo había caracterizado en sus inicios.

Un año después, en 2022, las proyecciones se trasladaron a otra ubicación dentro del distrito. El espacio original quedó sin uso y empezó a deteriorarse con el paso del tiempo. La situación se agravó en 2023, cuando el recinto sufrió un incendio. Desde entonces, el lugar quedó prácticamente inutilizado hasta que el Ayuntamiento decidió intervenir para recuperarlo.

Un nuevo espacio con cambios visibles

Tras la rehabilitación, Cinema Usera vuelve con una imagen renovada. El recinto mantiene parte de las estructuras originales diseñadas por el colectivo Todo Por La Praxis, pero incorpora nuevos elementos. Entre ellos, un anfiteatro de hormigón que mejora la visibilidad y la capacidad del espacio, además de accesos acondicionados. Y aunque las obras en los alrededores no están completamente terminadas, el espacio ya está preparado para acoger actividad.

La idea del Ayuntamiento es que no se limite sólo al verano. Según el planteamiento actual, el recinto se utilizará durante todo el año para diferentes propuestas culturales, como teatro, conciertos o espectáculos.

Programación gratuita durante todo el verano

El cine de verano ya ha arrancado y mantiene una programación pensada para todos los públicos. Las sesiones se celebran en el Parque de Pradolongo, en el acceso desde la calle de Primitiva Gañán. Durante agosto, las proyecciones tienen lugar los viernes a las 22:00 horas, aprovechando las temperaturas más suaves de la noche.

La cartelera combina cine familiar, animación y grandes producciones recientes. Entre los títulos previstos están propuestas como Superman (2025) el día 7 de agosto, Harold y el lápiz mágico (2024) el día 14 y la comedia española Sin instrucciones (2024) el día 21. Y el cierre del mes se aleja del cine para dar paso a un concierto, lo que refuerza la idea de que el espacio no está pensado únicamente para proyecciones.

Un plan que va más allá del cine

El regreso de Cinema Usera no llega sólo sino que forma parte de una programación más amplia en el distrito, que incluye otros espacios como el Parque Lineal del Manzanares o la plaza Romana, en el barrio de Moscardó. En estos escenarios también se organizan sesiones gratuitas durante julio y agosto, ampliando la oferta cultural al aire libre en la zona. El resultado es una red de actividades que convierte distintas zonas de Usera en puntos de encuentro durante las noches de verano.

Aunque el modelo ha cambiado con el paso de los años, el regreso del cine supone recuperar un espacio que durante mucho tiempo estuvo vinculado a la vida del barrio ya que no es sólo una cuestión de ocio. Para muchos vecinos, este tipo de iniciativas representan algo más tal y como es la posibilidad de compartir un plan cercano, sin coste y en un entorno conocido.

De este modo, y después de años de abandono, la vuelta de Cinema Usera devuelve actividad a un espacio que había quedado fuera del mapa. Y lo hace en pleno verano, cuando este tipo de propuestas cobra más sentido que nunca.