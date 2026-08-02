Pazo de San Mauro 2024 es una de las expresiones más refinadas del albariño, nacido en la histórica finca gallega de la bodega del mismo nombre, a orillas del río Miño. Se trata de un blanco que combina frescura atlántica y carácter varietal, con una nariz muy expresiva en la que destacan las frutas blancas como la manzana y la pera, junto a matices cítricos y un fondo floral delicado.

Victoria Rosé 2024

Victoria Rosé 2024 de Frontaura es un rosado que busca transmitir frescura y ligereza desde el primer sorbo, con una estética muy vinculada al disfrute despreocupado del verano. Elaborado principalmente con tempranillo, acompañado de syrah y verdejo, se presenta con un perfil aromático muy expresivo donde destacan las frutas rojas frescas como la fresa y la frambuesa, junto a notas de melocotón, cítricos suaves y un delicado fondo floral de pétalos de rosa.

El Zarzal

El Zarzal 2024 de Bodegas Emilio Moro es un vino blanco que representa la apuesta de la casa por la variedad godello en El Bierzo, una de las zonas más expresivas del noroeste español. Se trata de un vino que busca ante todo el equilibrio entre la frescura varietal y una cierta complejidad aportada por su elaboración sobre lías en fudres de roble francés, lo que le permite ganar volumen sin perder agilidad.

Garnacha Blanca

Garnacha Blanca de Bodegas Marco Real es una de los vinos más recientes de la bodega navarra por esta variedad blanca cada vez más valorada en España. Procedente de viñedos situados en altitudes medias y suelos calizos y pedregosos, la uva se vendimia en el momento óptimo de maduración para preservar toda su frescura y expresión aromática.

Godello de Dominio de Tares

Godello de Dominio de Tares es una de las expresiones más precisas y elegantes de esta variedad en el Bierzo, una zona donde la uva ha encontrado un equilibrio perfecto entre frescura atlántica y madurez. Procedente de viñedos de altura y elaborado con fermentación en barricas de roble francés, este vino combina técnica y territorio con una intención clara: mostrar la godello en su versión más completa.

Moses Nº 5

Moses Nº 5 es la apuesta más sofisticada de Bodegas Habla en el universo del champagne, un Blanc de Blancs Premier Cru elaborado 100% con Chardonnay en la prestigiosa zona de la Côte des Blancs. Se trata de un espumoso de carácter elegante y precisión casi quirúrgica, con una crianza de tres años sobre lías que le aporta complejidad y textura sin perder frescura. En nariz despliega una paleta aromática muy refinada, con notas florales, cítricas, recuerdos de fruta blanca y matices tostados y minerales que reflejan su origen.

Moët & Chandon Grand Vintage 2016

Moët & Chandon Grand Vintage 2016 es una de las interpretaciones más elegantes de una añada marcada por la complejidad climática en Champagne, donde la bodega logra transformar la incertidumbre del año en equilibrio y finura. Elaborado principalmente a partir de Chardonnay, acompañado de Pinot Noir y Meunier, este champagne ha pasado alrededor de seis años de crianza en bodega, lo que le aporta profundidad sin perder frescura.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label

Veuve Clicquot Brut Yellow Label es uno de los champagnes más reconocibles del mundo y la cuvée insignia de la maison, un clásico que ha convertido su icónica etiqueta amarilla en sinónimo de celebración. Elaborado a partir de una base dominada por Pinot Noir, complementada con Chardonnay y Meunier, se construye a partir de una cuidada mezcla de más de 50 crus y una proporción de vinos de reserva que le aportan complejidad y consistencia.