Gastronomía

Los vinos blancos, rosados y ‘champagnes’ imprescindibles para brindar en verano

Vinos y champanes imprescindibles para brindar en agosto

Champanes y vinos frescos para acompañar los brindis del verano

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(Foto: Canva)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Agosto es ese mes en el que el tiempo parece ralentizarse, las sobremesas se alargan sin prisa y cualquier excusa es buena para celebrar: una cena improvisada en la terraza, un reencuentro junto al mar o simplemente el placer de no mirar el reloj. En ese contexto, el brindis adquiere un protagonismo especial. Los vinos blancos frescos, los rosados delicados y los espumosos elegantes se convierten en los grandes aliados del verano. Entre todas las opciones, el champagne sigue siendo el símbolo indiscutible de la celebración, pero cada vez comparte más protagonismo con propuestas más accesibles, versátiles y sorprendentes. Esta selección es una invitación a descubrir botellas que elevan cualquier brindis de agosto a un pequeño momento memorable.

Pazo de San Mauro 2024

Pazo de San Mauro 2024 es una de las expresiones más refinadas del albariño, nacido en la histórica finca gallega de la bodega del mismo nombre, a orillas del río Miño. Se trata de un blanco que combina frescura atlántica y carácter varietal, con una nariz muy expresiva en la que destacan las frutas blancas como la manzana y la pera, junto a matices cítricos y un fondo floral delicado.

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(Foto: Pazo de San Mauro)

Victoria Rosé 2024

Victoria Rosé 2024 de Frontaura es un rosado que busca transmitir frescura y ligereza desde el primer sorbo, con una estética muy vinculada al disfrute despreocupado del verano. Elaborado principalmente con tempranillo, acompañado de syrah y verdejo, se presenta con un perfil aromático muy expresivo donde destacan las frutas rojas frescas como la fresa y la frambuesa, junto a notas de melocotón, cítricos suaves y un delicado fondo floral de pétalos de rosa.

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(Foto: Nexus & Frontaura)

El Zarzal

El Zarzal 2024 de Bodegas Emilio Moro es un vino blanco que representa la apuesta de la casa por la variedad godello en El Bierzo, una de las zonas más expresivas del noroeste español. Se trata de un vino que busca ante todo el equilibrio entre la frescura varietal y una cierta complejidad aportada por su elaboración sobre lías en fudres de roble francés, lo que le permite ganar volumen sin perder agilidad.

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(Foto: Emilio Moro)

Garnacha Blanca

Garnacha Blanca de Bodegas Marco Real es una de los vinos más recientes de la bodega navarra por esta variedad blanca cada vez más valorada en España. Procedente de viñedos situados en altitudes medias y suelos calizos y pedregosos, la uva se vendimia en el momento óptimo de maduración para preservar toda su frescura y expresión aromática.

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(Foto: Bodegas Marco Real)

Godello de Dominio de Tares

Godello de Dominio de Tares es una de las expresiones más precisas y elegantes de esta variedad en el Bierzo, una zona donde la uva ha encontrado un equilibrio perfecto entre frescura atlántica y madurez. Procedente de viñedos de altura y elaborado con fermentación en barricas de roble francés, este vino combina técnica y territorio con una intención clara: mostrar la godello en su versión más completa.

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(Foto: Dominio de Tares)

Moses Nº 5

Moses Nº 5 es la apuesta más sofisticada de Bodegas Habla en el universo del champagne, un Blanc de Blancs Premier Cru elaborado 100% con Chardonnay en la prestigiosa zona de la Côte des Blancs. Se trata de un espumoso de carácter elegante y precisión casi quirúrgica, con una crianza de tres años sobre lías que le aporta complejidad y textura sin perder frescura. En nariz despliega una paleta aromática muy refinada, con notas florales, cítricas, recuerdos de fruta blanca y matices tostados y minerales que reflejan su origen.

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(Foto: Bodegas Habla)

Moët & Chandon Grand Vintage 2016

Moët & Chandon Grand Vintage 2016 es una de las interpretaciones más elegantes de una añada marcada por la complejidad climática en Champagne, donde la bodega logra transformar la incertidumbre del año en equilibrio y finura. Elaborado principalmente a partir de Chardonnay, acompañado de Pinot Noir y Meunier, este champagne ha pasado alrededor de seis años de crianza en bodega, lo que le aporta profundidad sin perder frescura.

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(Foto: Moët & Chandon)

Veuve Clicquot Brut Yellow Label

Veuve Clicquot Brut Yellow Label es uno de los champagnes más reconocibles del mundo y la cuvée insignia de la maison, un clásico que ha convertido su icónica etiqueta amarilla en sinónimo de celebración. Elaborado a partir de una base dominada por Pinot Noir, complementada con Chardonnay y Meunier, se construye a partir de una cuidada mezcla de más de 50 crus y una proporción de vinos de reserva que le aportan complejidad y consistencia.

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(Foto: Veuve Clicquot)

Ruinart Brut

Ruinart Brut es una de las expresiones más reconocibles de la histórica maison francesa Ruinart, considerada la primera casa de champagne fundada en 1729. Elaborado a partir de una cuidada mezcla dominada por Chardonnay, acompañada de Pinot Noir y Meunier, este espumoso refleja a la perfección el estilo elegante, fresco y luminoso que caracteriza a la firma.

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(Foto: Ruinart)

Champagne Soutiran Collection Privée Grand Cru

Champagne Soutiran Collection Privée Grand Cru es una cuvée que representa muy bien el estilo de las pequeñas maisons de la Montagne de Reims, donde el carácter del terroir se impone con fuerza y precisión. Elaborado a partir de una selección de parcelas clasificadas como Grand Cru, principalmente en torno a Ambonnay, combina Pinot Noir y Chardonnay en un ensamblaje que busca equilibrio entre potencia y frescura, con una parte del vino vinificada en madera que aporta complejidad adicional.

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(Foto: Soutiran)

Bollinger Brut Rosé

Bollinger Brut Rosé es uno de los champagnes rosados más icónicos de la Maison Bollinger, una casa histórica de Aÿ que mantiene un estilo potente, vinoso y muy reconocible dentro de la Champagne. Elaborado a partir de su emblemático Special Cuvée al que se añade una pequeña proporción de vino tinto de parcelas Grand Cru, destaca por su estructura y por una personalidad más intensa que la de muchos rosados del mercado.

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(Foto: Bollinger)

Leclerc Briant Rosé Extra Brut

Leclerc Briant Rosé Extra Brut es un champagne que representa a la perfección el estilo más contemporáneo y de autor de la Champagne actual, donde la biodinámica y la mínima intervención marcan el carácter del vino. Elaborado principalmente a partir de Chardonnay con una pequeña proporción de Pinot Noir vinificado en tinto, se distingue por su perfil delicado pero profundamente expresivo, con una identidad muy marcada.

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(Foto: Leclerc Briant)

Nicolas Feuillatte Millésime 2019 Blanc de Blancs

Nicolas Feuillatte Millésime 2019 Blanc de Blancs es un champagne que expresa con mucha precisión el carácter de un gran Chardonnay de añada, elaborado exclusivamente con uva procedente de distintos crus de la región de Champagne. Tras una crianza mínima de cinco años en bodega, se presenta como un espumoso de perfil elegante, tenso y con una marcada identidad varietal.

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(Foto: Nicolas Feuillatte)

Whispering Angel, de Château d’Esclans

Whispering Angel, de Château d’Esclans, ocupa un lugar relevante en la consolidación del rosé prémium a nivel internacional Desde su lanzamiento en 2006, ha contribuido a reposicionar la categoría dentro del universo del lujo contemporáneo, conectándola con un estilo de vida asociado al Mediterráneo aspiracional y a destinos como Saint-Tropez, los Hamptons o Londres.

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(Foto: Château d’Esclans)

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