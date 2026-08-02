Los vinos blancos, rosados y ‘champagnes’ imprescindibles para brindar en verano
Vinos y champanes imprescindibles para brindar en agosto
Champanes y vinos frescos para acompañar los brindis del verano
Agosto es ese mes en el que el tiempo parece ralentizarse, las sobremesas se alargan sin prisa y cualquier excusa es buena para celebrar: una cena improvisada en la terraza, un reencuentro junto al mar o simplemente el placer de no mirar el reloj. En ese contexto, el brindis adquiere un protagonismo especial. Los vinos blancos frescos, los rosados delicados y los espumosos elegantes se convierten en los grandes aliados del verano. Entre todas las opciones, el champagne sigue siendo el símbolo indiscutible de la celebración, pero cada vez comparte más protagonismo con propuestas más accesibles, versátiles y sorprendentes. Esta selección es una invitación a descubrir botellas que elevan cualquier brindis de agosto a un pequeño momento memorable.
Ruinart Brut
Ruinart Brut es una de las expresiones más reconocibles de la histórica maison francesa Ruinart, considerada la primera casa de champagne fundada en 1729. Elaborado a partir de una cuidada mezcla dominada por Chardonnay, acompañada de Pinot Noir y Meunier, este espumoso refleja a la perfección el estilo elegante, fresco y luminoso que caracteriza a la firma.
Champagne Soutiran Collection Privée Grand Cru
Champagne Soutiran Collection Privée Grand Cru es una cuvée que representa muy bien el estilo de las pequeñas maisons de la Montagne de Reims, donde el carácter del terroir se impone con fuerza y precisión. Elaborado a partir de una selección de parcelas clasificadas como Grand Cru, principalmente en torno a Ambonnay, combina Pinot Noir y Chardonnay en un ensamblaje que busca equilibrio entre potencia y frescura, con una parte del vino vinificada en madera que aporta complejidad adicional.
Bollinger Brut Rosé
Bollinger Brut Rosé es uno de los champagnes rosados más icónicos de la Maison Bollinger, una casa histórica de Aÿ que mantiene un estilo potente, vinoso y muy reconocible dentro de la Champagne. Elaborado a partir de su emblemático Special Cuvée al que se añade una pequeña proporción de vino tinto de parcelas Grand Cru, destaca por su estructura y por una personalidad más intensa que la de muchos rosados del mercado.
Leclerc Briant Rosé Extra Brut
Leclerc Briant Rosé Extra Brut es un champagne que representa a la perfección el estilo más contemporáneo y de autor de la Champagne actual, donde la biodinámica y la mínima intervención marcan el carácter del vino. Elaborado principalmente a partir de Chardonnay con una pequeña proporción de Pinot Noir vinificado en tinto, se distingue por su perfil delicado pero profundamente expresivo, con una identidad muy marcada.
Nicolas Feuillatte Millésime 2019 Blanc de Blancs
Nicolas Feuillatte Millésime 2019 Blanc de Blancs es un champagne que expresa con mucha precisión el carácter de un gran Chardonnay de añada, elaborado exclusivamente con uva procedente de distintos crus de la región de Champagne. Tras una crianza mínima de cinco años en bodega, se presenta como un espumoso de perfil elegante, tenso y con una marcada identidad varietal.
Whispering Angel, de Château d’Esclans
Whispering Angel, de Château d’Esclans, ocupa un lugar relevante en la consolidación del rosé prémium a nivel internacional Desde su lanzamiento en 2006, ha contribuido a reposicionar la categoría dentro del universo del lujo contemporáneo, conectándola con un estilo de vida asociado al Mediterráneo aspiracional y a destinos como Saint-Tropez, los Hamptons o Londres.
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