Lara Ferreiro, psicóloga, sobre la fortaleza de Cubarsí: «Su serenidad no significa que no sienta nervios, sino que ha aprendido a convivir con ellos»

Pau Cubarsí se ha convertido en uno de los grandes nombres del fútbol español tras su brillante actuación en el Mundial, donde fue reconocido como mejor jugador joven del torneo.

Con sólo 19 años, el defensa del FC Barcelona ha logrado consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol internacional gracias a un rendimiento que ha llamado la atención tanto por su calidad técnica como por su sorprendente capacidad para desenvolverse con tranquilidad en los escenarios de mayor presión.

Mientras analistas deportivos y ex futbolistas destacan su inteligencia táctica y su madurez sobre el terreno de juego, la psicóloga Lara Ferreiro ha querido poner el foco en otro aspecto que considera fundamental para explicar su rendimiento: la fortaleza emocional con la que afronta cada partido.

Según la especialista, la imagen de serenidad que transmite Cubarsí no implica la ausencia de nervios o miedo, sino una habilidad especialmente desarrollada para gestionar esas emociones sin que interfieran en sus decisiones.

«Su serenidad no significa que no sienta nervios, sino que parece capaz de convivir con ellos sin permitir que controlen sus decisiones», explica Ferreiro, quien considera que esta capacidad puede convertirse en una de las mayores ventajas competitivas del joven defensa durante los próximos años.

La tranquilidad de Cubarsí

Para la psicóloga, uno de los aspectos más llamativos del caso de Pau Cubarsí es que esa calma no parece responder únicamente a técnicas de preparación psicológica propias del deporte de élite.

En su opinión, la serenidad que muestra sobre el terreno de juego refleja una forma de ser consolidada desde hace años y que va mucho más allá de la competición. «Su tranquilidad no da la impresión de ser únicamente una herramienta aprendida para competir», señala.

Ferreiro sostiene que existen futbolistas cuya actitud influye directamente en quienes les rodean. Mientras algunos transmiten inquietud en momentos decisivos, otros generan confianza simplemente por su forma de actuar.

«Cubarsí pertenece a ese segundo grupo. Su manera de competir parece reducir el caos a decisiones sencillas», afirma.

Esa capacidad resulta especialmente valiosa en un defensa central, una posición en la que cada error puede tener consecuencias inmediatas para el resultado del partido y donde la gestión emocional adquiere un papel determinante.

Una de sus grandes fortalezas

Desde el punto de vista psicológico, Lara Ferreiro identifica uno de los rasgos más destacados del futbolista en su elevada capacidad de regulación emocional, una competencia que considera poco habitual en deportistas de su edad.

«Uno de sus principales rasgos podría relacionarse con la regulación emocional», explica en la revista Semana. Este concepto hace referencia a la capacidad de experimentar emociones como la tensión, el miedo o la incertidumbre sin reaccionar de forma impulsiva.

En lugar de dejarse arrastrar por la presión del momento, la psicóloga considera que Cubarsí centra su atención exclusivamente en aquello que depende de él.

«Parece mantener la atención en la posición, el pase, la trayectoria del balón y la siguiente decisión», señala. Ese enfoque le permite responder con mayor claridad incluso en acciones de enorme exigencia competitiva, donde otros jugadores podrían precipitarse.

La confianza silenciosa

Otro de los aspectos que destaca Lara Ferreiro es el tipo de confianza que proyecta el internacional español. A diferencia de otros deportistas que exteriorizan su seguridad mediante gestos llamativos o una actitud desafiante, Cubarsí transmite una sensación de estabilidad mucho más discreta.

«No se trata de una confianza ruidosa o desafiante, sino de una seguridad discreta que se refleja en su manera de jugar», explica la especialista. Precisamente esa ausencia de gestos grandilocuentes es, a su juicio, una muestra de que el joven defensa basa su rendimiento en la preparación y no en la necesidad constante de demostrar su valor.

Lara Ferreiro considera además que el jugador no parece presentar rasgos asociados al denominado síndrome del impostor, una situación psicológica frecuente en personas con alto rendimiento que sienten que sus éxitos no responden realmente a sus capacidades.

En el caso de Cubarsí, la psicóloga entiende que su confianza parece sustentarse en el trabajo diario y en la preparación constante, más que en la validación externa.

Un perfil preparado para la élite

Para Lara Ferreiro, el éxito de Pau Cubarsí responde a la combinación de distintos factores que se han ido consolidando con el paso de los años. La educación recibida, el respaldo familiar, la formación deportiva, su inteligencia táctica y un temperamento especialmente equilibrado configuran, en su opinión, un perfil excepcional para competir al máximo nivel.

Con apenas 19 años, el defensa ya ha demostrado que posee cualidades poco frecuentes tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su rendimiento durante el Mundial ha reforzado esa imagen de futbolista maduro, capaz de responder con naturalidad en los escenarios de mayor exigencia.