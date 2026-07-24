Pau Cubarsí (19 años): «Mi padre es carpintero; mi familia me mantiene con los pies en el suelo y si no practico la humildad, me cae una colleja»

Con apenas 19 años, Pau Cubarsí ya puede presumir de haber ganado un Mundial con la selección española siendo el mejor jugador joven del torneo, de ser uno de los pilares del FC Barcelona y uno de los mejores defensas centrales del mundo. Sin embargo, lejos de los focos, el central catalán sigue aferrado a la misma filosofía con la que creció en Estanyol, una pequeña localidad gerundense de menos de 200 habitantes. Allí, entre la carpintería familiar y la tranquilidad del pueblo, aprendió unos valores que siguen marcando su día a día pese a la explosión de su carrera como futbolista.

El zaguero nunca ha ocultado que buena parte de su madurez procede del ejemplo recibido en casa. En una entrevista reciente recordó la gran influencia que han tenido sus padres en su formación personal. «Cuando ves a tus padres trabajar tan duro para sacar adelante a la familia, eso se convierte en un referente», aseguró. En esa misma conversación añadió otra frase que resume perfectamente el ambiente en el que creció: «Mis padres han trabajado muy duro». Su padre, Robert Cubarsí, continúa al frente de la carpintería fundada por el bisabuelo de la familia hace más de un siglo, mientras que su madre, Gloria Paredes, ha sido otra figura esencial en su educación.

Ese entorno familiar explica que apenas haya cambiado desde que irrumpió en la élite. Sus antiguos entrenadores recuerdan a un niño tranquilo, educado y con una madurez impropia de su edad. «Les debo todo. Son quienes me mantienen con los pies en el suelo. Si no practico la humildad, me cae una colleja», bromea el defensa del Barcelona y de la selección española.

La humildad de Pau Cubarsí

Otro detalle muy recordad es que cuando se sacó el carnet de conducir, decidió regalar un coche nuevo a sus padres, pero él se quedó con el vehículo antiguo de la familia. Un Pau Cubarsí que creció entre herramientas, serruchos y taladros, en un ambiente de esfuerzo y dedicación marcó su carácter. Cubarsí insiste en que la fama no va a cambiar quién es. En Girona, donde pasa más desapercibido, se camufla entre amigos «porque todos llevan el mismo peinado».

Aunque abandonó muy joven su pueblo para continuar su formación en el Barcelona, Cubarsí nunca ha roto el vínculo con sus raíces. Durante años vivió en La Masia y actualmente reside en Barcelona junto a su hermana Irene, mientras sus padres siguen viviendo en Estanyol y viajan con frecuencia para visitarlos. El propio futbolista explicó hace unos meses: «Estoy con mi hermana Irene, pero mis padres vienen a vernos con frecuencia desde Estanyol».

La naturalidad con la que afronta el éxito también quedó reflejada durante el Mundial de 2026. Antes de disputar la final frente a Argentina, el central reconocía la ilusión que suponía vivir un momento con el que había fantaseado desde niño. «Es la final que hubiese soñado de pequeño y también desde que empezó el Mundial», confesó en una entrevista con EFE. Esa capacidad para mantener la calma incluso en el escenario más exigente ha sido una de las cualidades más elogiadas por compañeros, entrenadores y analistas.