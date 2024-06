Todo sobre Pau Cubarsí: su edad, la importancia de su familia y sus partidos con España

Pau Cubarsí se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol mundial en los últimos meses, debido a su insultante juventud y un ascenso meteórico en el Fútbol Club Barcelona que también le ha llevado a debutar con la selección española de fútbol. Aún menor de edad, el central español es un talento con el balón en los pies y se ha adaptado muy bien al fútbol de élite, algo en lo que tiene mucho que ver su familia, con sus padres a la cabeza. Te contamos más de la vida en el fútbol y fuera de él de Cubarsí, quien no ha podido entrar en la lista definitiva de la Eurocopa 2024 por decisión de Luis de la Fuente.

¿Por qué Cubarsí no juega con España la Eurocopa 2024?

Era uno de los fijos, a priori, en la convocatoria final de la selección española para la Eurocopa 2024, pero Pau Cubarsí finalmente no está en la lista definitiva de 26 jugadores de Luis de la Fuente para el torneo. Su mal final de temporada con el Barcelona, después de unas semanas de rendimiento notable alto, han podido hacer cambiar de opinión al seleccionador, sin embargo el principal motivo de peso se relaciona con la posible presencia de Cubarsí en los Juegos Olímpicos con España, y la no recomendación a que dispute ambas competiciones.

Cuántos partidos ha jugado con España

Pau Cubarsí no era un fijo en las convocatorias de la selección española absoluta básicamente porque su edad no le dejaba cerca de las cábalas de los seleccionadores en meses anteriores. Sin embargo, su debut con el primer equipo del Barcelona le puso en el escaparate y De la Fuente no dudó en probarle con los mayores en España. Hasta la fecha, Cubarsí ha disputado tres partidos con la selección española, el último de ellos, un amistoso de preparación para la Eurocopa 2024 ante Andorra.

Cuántos años tiene Cubarsí y dónde nació

La fecha de nacimiento de Pau Cubarsí puede sorprender sobremanera, y es que el central del Fútbol Club Barcelona y de la selección española apenas tiene 17 años. Nacido el 22 de enero de 2007 en Estanyol, en un pueblo pequeño de la provincia de Gerona, el central aún se encuentra en edad juvenil, aunque su progresión, madurez y talento no le han impedido asentarse como titular en el primer equipo del Barça.

La familia y la importancia de sus padres

Procedente de un pueblo de menos de 200 habitantes censados, la familia de Pau Cubarsí ha sido muy importante en su progresión y en que acabe siendo un futbolista destacado a nivel profesional. Su padre Robert, de profesión carpintero, es uno de sus grandes referentes, así como su madre, Gloria, y su hermana Irene.

Cuánto vale Pau Cubarsí: valor de mercado y contrato con el Barça

La proyección de Pau Cubarsí ha hecho que su valor de mercado se dispare en los últimos meses. El portal especializado Transfermarkt ha pasado de no tenerle siquiera en el radar a considerar que tiene un valor de 25 millones de euros, si bien el Barcelona ya le ha declarado intransferible por mucho que llegaran ofertas muy superiores. Tiene contrato con el conjunto culé hasta el 30 de junio de 2027.

Cuánto mide y su peso

Para ser central en la élite es bueno tener un buen toque de balón, algo con lo que Cubarsí cumple a la perfección, pero también tener un físico poderoso. Lo irá puliendo en los próximos años, ya que está aún en edad de crecimiento, pero Pau tiene una altura oficial de 1’84 metros, mientras que pesa 75 kilos.