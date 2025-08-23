Palmarés de la Vuelta a España: quién ha ganado más veces

La espera llegó a su fin. La 90º edición de La Vuelta a España arrancará este sábado 23 de agosto, desde los bellos territorios de Piamonte (Turín), en Italia, y finalizará el próximo 14 de septiembre en la capital de España, Madrid, escenario donde los corredores pondrán fin a una magnífica e histórica prueba. Hasta el día de hoy, una infinidad de competidores se han alzado con el esperado título, y donde el español Roberto Heras y el esloveno Primoz Roglic, con cuatro antorchas cada uno, lideran la tabla de ganadores de La Vuelta a España.

Todos los ganadores de la Vuelta a España

2024 Primož Roglič (ESL) 2023 Sepp Kuss (EE UU) 2022 Remco Evenepoel (BÉL) 2021 Primož Roglič (ESL) 2020 Primož Roglič (ESL) 2019 Primož Roglič (ESL) 2018 Simon Yates (GBR) 2017 Chris Froome (GBR) 2016 Nairo Quintana (COL) 2015 Fabio Aru (ITA) 2014 Alberto Contador 2013 Chris Horner (EE UU) 2012 Alberto Contador 2011 Chris Froome (GBR) 2010 V. Nibali (ITA) 2009 Alejandro Valverde 2008 Alberto Contador 2007 Denis Menchov (RUS) 2006 A. Vinokourov (KAZ) 2005 Denis Menchov (RUS) 2004 Roberto Heras 2003 Roberto Heras 2002 Aitor González 2001 Ángel Casero 2000 Roberto Heras 1999 Jan Ullrich (ALE) 1998 Abraham Olano 1997 A. Zulle (SUI) 1996 A. Zulle (SUI) 1995 L. Jalabert (FRA) 1994 T. Rominger (SUI) 1993 T. Rominger (SUI) 1992 T. Rominger (SUI) 1991 Melcior Mauri 1990 M. Giovanetti (ITA) 1989 Pedro Delgado 1988 S. Kelly (IRL) 1987 L. Herrera (COL) 1986 Álvaro Pino 1985 Pedro Delgado 1984 E. Caritoux (FRA) 1983 Bernard Hinault (FRA) 1982 Marino Lejarreta 1981 G. Battaglin (ITA) 1980 F. Rupérez 1979 J. Zoetemelk (HOL) 1978 Bernard Hinault (FRA) 1977 F. Maertens (BEL) 1976 Pesarrodona 1975 A. Tamames 1974 J. M. Fuente 1973 Eddy Merckx (BEL) 1972 J. M. Fuente 1971 F. Bracke (BEL) 1970 Luis Ocaña 1969 R. Pingeon (FRA) 1968 F. Gimondi (ITA) 1967 J. Janssen (HOL) 1966 F. Gabica 1965 R. Wolfshohl (ALE) 1964 R. Poulidor (FRA) 1963 J. Anquetil (FRA) 1962 R. Altig (ALE) 1961 A. Soler 1960 F. De Mulder (BEL) 1959 A. Suárez 1958 J. Stablinski (FRA) 1957 J. Loroño 1956 A. Conterno (ITA) 1955 J. Dotto (FRA) 1950 E. Rodríguez 1948 B. Ruiz 1947 E. Van Dijck (BEL) 1946 D. Langarica 1945 D. Rodríguez 1942 J. Berrendero 1941 J. Berrendero 1936 G. Deloor (BEL) 1935 G. Deloor (BEL)

Quién ha ganado más veces la Vuelta a España

Roberto Heras – 4 – 2000, 2003, 2004 y 2005 Primoz Roglic – 4 – 2019, 2020, 2021, 2024 Tony Rominger – 3- 1992, 1993, 1994 Alberto Contador – 3 2008, 2012, 2014 Gustaaf Deloor – 2 – 1935, 1936 Julián Berrendero – 2 – 1941, 1942 José Manuel Fuente – 2 – 1972, 1974 Bernard Hinault – 2 – 1978, 1983 Pedro Delgado – 2 – 1985, 1989 Alex Zulle – 2 – 1996, 1997 Chris Froome – 2 – 2011, 2017

Dónde ver La Vuelta 2025

La Vuelta a España 2025 se podrá ver en exclusiva a través de Eurosport y MAX, que serán las compañías encargadas de ofrecer las 21 etapas al completo y en directo de la prueba española, y donde podrás disfrutar del análisis después de cada carrera de la mano de los expertos del canal: Alberto Contador, Javier Ares, Juan Antonio Flecha, Laura Meseguer…