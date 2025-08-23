Palmarés de la Vuelta a España: quién ha ganado más veces
La espera llegó a su fin. La 90º edición de La Vuelta a España arrancará este sábado 23 de agosto, desde los bellos territorios de Piamonte (Turín), en Italia, y finalizará el próximo 14 de septiembre en la capital de España, Madrid, escenario donde los corredores pondrán fin a una magnífica e histórica prueba. Hasta el día de hoy, una infinidad de competidores se han alzado con el esperado título, y donde el español Roberto Heras y el esloveno Primoz Roglic, con cuatro antorchas cada uno, lideran la tabla de ganadores de La Vuelta a España.
Todos los ganadores de la Vuelta a España
- 2024 Primož Roglič (ESL)
- 2023 Sepp Kuss (EE UU)
- 2022 Remco Evenepoel (BÉL)
- 2021 Primož Roglič (ESL)
- 2020 Primož Roglič (ESL)
- 2019 Primož Roglič (ESL)
- 2018 Simon Yates (GBR)
- 2017 Chris Froome (GBR)
- 2016 Nairo Quintana (COL)
- 2015 Fabio Aru (ITA)
- 2014 Alberto Contador
- 2013 Chris Horner (EE UU)
- 2012 Alberto Contador
- 2011 Chris Froome (GBR)
- 2010 V. Nibali (ITA)
- 2009 Alejandro Valverde
- 2008 Alberto Contador
- 2007 Denis Menchov (RUS)
- 2006 A. Vinokourov (KAZ)
- 2005 Denis Menchov (RUS)
- 2004 Roberto Heras
- 2003 Roberto Heras
- 2002 Aitor González
- 2001 Ángel Casero
- 2000 Roberto Heras
- 1999 Jan Ullrich (ALE)
- 1998 Abraham Olano
- 1997 A. Zulle (SUI)
- 1996 A. Zulle (SUI)
- 1995 L. Jalabert (FRA)
- 1994 T. Rominger (SUI)
- 1993 T. Rominger (SUI)
- 1992 T. Rominger (SUI)
- 1991 Melcior Mauri
- 1990 M. Giovanetti (ITA)
- 1989 Pedro Delgado
- 1988 S. Kelly (IRL)
- 1987 L. Herrera (COL)
- 1986 Álvaro Pino
- 1985 Pedro Delgado
- 1984 E. Caritoux (FRA)
- 1983 Bernard Hinault (FRA)
- 1982 Marino Lejarreta
- 1981 G. Battaglin (ITA)
- 1980 F. Rupérez
- 1979 J. Zoetemelk (HOL)
- 1978 Bernard Hinault (FRA)
- 1977 F. Maertens (BEL)
- 1976 Pesarrodona
- 1975 A. Tamames
- 1974 J. M. Fuente
- 1973 Eddy Merckx (BEL)
- 1972 J. M. Fuente
- 1971 F. Bracke (BEL)
- 1970 Luis Ocaña
- 1969 R. Pingeon (FRA)
- 1968 F. Gimondi (ITA)
- 1967 J. Janssen (HOL)
- 1966 F. Gabica
- 1965 R. Wolfshohl (ALE)
- 1964 R. Poulidor (FRA)
- 1963 J. Anquetil (FRA)
- 1962 R. Altig (ALE)
- 1961 A. Soler
- 1960 F. De Mulder (BEL)
- 1959 A. Suárez
- 1958 J. Stablinski (FRA)
- 1957 J. Loroño
- 1956 A. Conterno (ITA)
- 1955 J. Dotto (FRA)
- 1950 E. Rodríguez
- 1948 B. Ruiz
- 1947 E. Van Dijck (BEL)
- 1946 D. Langarica
- 1945 D. Rodríguez
- 1942 J. Berrendero
- 1941 J. Berrendero
- 1936 G. Deloor (BEL)
- 1935 G. Deloor (BEL)
Quién ha ganado más veces la Vuelta a España
- Roberto Heras – 4 – 2000, 2003, 2004 y 2005
- Primoz Roglic – 4 – 2019, 2020, 2021, 2024
- Tony Rominger – 3- 1992, 1993, 1994
- Alberto Contador – 3 2008, 2012, 2014
- Gustaaf Deloor – 2 – 1935, 1936
- Julián Berrendero – 2 – 1941, 1942
- José Manuel Fuente – 2 – 1972, 1974
- Bernard Hinault – 2 – 1978, 1983
- Pedro Delgado – 2 – 1985, 1989
- Alex Zulle – 2 – 1996, 1997
- Chris Froome – 2 – 2011, 2017
Dónde ver La Vuelta 2025
La Vuelta a España 2025 se podrá ver en exclusiva a través de Eurosport y MAX, que serán las compañías encargadas de ofrecer las 21 etapas al completo y en directo de la prueba española, y donde podrás disfrutar del análisis después de cada carrera de la mano de los expertos del canal: Alberto Contador, Javier Ares, Juan Antonio Flecha, Laura Meseguer…