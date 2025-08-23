CICLISMO

Palmarés de la Vuelta a España: quién ha ganado más veces

Descubre todos los ganadores de La Vuelta a España

¿Por dónde pasa la Vuelta a España 2025? Todas las ciudades y etapas

Eddie Dunbar, Vuelta a España
El irlandés Eddie Dunbar celebra su victoria en la Vuelta a España. (EFE)

La espera llegó a su fin. La 90º edición de La Vuelta a España arrancará este sábado 23 de agosto, desde los bellos territorios de Piamonte (Turín), en Italia, y finalizará el próximo 14 de septiembre en la capital de España, Madrid, escenario donde los corredores pondrán fin a una magnífica e histórica prueba. Hasta el día de hoy, una infinidad de competidores se han alzado con el esperado título, y donde el español Roberto Heras y el esloveno Primoz Roglic, con cuatro antorchas cada uno, lideran la tabla de ganadores de La Vuelta a España.

Todos los ganadores de la Vuelta a España

  1. 2024 Primož Roglič (ESL)
  2. 2023 Sepp Kuss (EE UU)
  3. 2022 Remco Evenepoel (BÉL)
  4. 2021 Primož Roglič (ESL)
  5. 2020 Primož Roglič (ESL)
  6. 2019 Primož Roglič (ESL)
  7. 2018 Simon Yates (GBR)
  8. 2017 Chris Froome (GBR)
  9. 2016 Nairo Quintana (COL)
  10. 2015 Fabio Aru (ITA)
  11. 2014 Alberto Contador
  12. 2013 Chris Horner (EE UU)
  13. 2012 Alberto Contador
  14. 2011 Chris Froome (GBR)
  15. 2010 V. Nibali (ITA)
  16. 2009 Alejandro Valverde
  17. 2008 Alberto Contador
  18. 2007 Denis Menchov (RUS)
  19. 2006 A. Vinokourov (KAZ)
  20. 2005 Denis Menchov (RUS)
  21. 2004 Roberto Heras
  22. 2003 Roberto Heras
  23. 2002 Aitor González
  24. 2001 Ángel Casero
  25. 2000 Roberto Heras
  26. 1999 Jan Ullrich (ALE)
  27. 1998 Abraham Olano
  28. 1997 A. Zulle (SUI)
  29. 1996 A. Zulle (SUI)
  30. 1995 L. Jalabert (FRA)
  31. 1994 T. Rominger (SUI)
  32. 1993 T. Rominger (SUI)
  33. 1992 T. Rominger (SUI)
  34. 1991 Melcior Mauri
  35. 1990 M. Giovanetti (ITA)
  36. 1989 Pedro Delgado
  37. 1988 S. Kelly (IRL)
  38. 1987 L. Herrera (COL)
  39. 1986 Álvaro Pino
  40. 1985 Pedro Delgado
  41. 1984 E. Caritoux (FRA)
  42. 1983 Bernard Hinault (FRA)
  43. 1982 Marino Lejarreta
  44. 1981 G. Battaglin (ITA)
  45. 1980 F. Rupérez
  46. 1979 J. Zoetemelk (HOL)
  47. 1978 Bernard Hinault (FRA)
  48. 1977 F. Maertens (BEL)
  49. 1976 Pesarrodona
  50. 1975 A. Tamames
  51. 1974 J. M. Fuente
  52. 1973 Eddy Merckx (BEL)
  53. 1972 J. M. Fuente
  54. 1971 F. Bracke (BEL)
  55. 1970 Luis Ocaña
  56. 1969 R. Pingeon (FRA)
  57. 1968 F. Gimondi (ITA)
  58. 1967 J. Janssen (HOL)
  59. 1966 F. Gabica
  60. 1965 R. Wolfshohl (ALE)
  61. 1964 R. Poulidor (FRA)
  62. 1963 J. Anquetil (FRA)
  63. 1962 R. Altig (ALE)
  64. 1961 A. Soler
  65. 1960 F. De Mulder (BEL)
  66. 1959 A. Suárez
  67. 1958 J. Stablinski (FRA)
  68. 1957 J. Loroño
  69. 1956 A. Conterno (ITA)
  70. 1955 J. Dotto (FRA)
  71. 1950 E. Rodríguez
  72. 1948 B. Ruiz
  73. 1947 E. Van Dijck (BEL)
  74. 1946 D. Langarica
  75. 1945 D. Rodríguez
  76. 1942 J. Berrendero
  77. 1941 J. Berrendero
  78. 1936 G. Deloor (BEL)
  79. 1935 G. Deloor (BEL)

Quién ha ganado más veces la Vuelta a España

  1. Roberto Heras – 4 – 2000, 2003, 2004 y 2005
  2. Primoz Roglic – 4 – 2019, 2020, 2021, 2024
  3. Tony Rominger – 3- 1992, 1993, 1994
  4. Alberto Contador – 3 2008, 2012, 2014
  5. Gustaaf Deloor – 2 – 1935, 1936
  6. Julián Berrendero – 2 – 1941, 1942
  7. José Manuel Fuente – 2 – 1972, 1974
  8. Bernard Hinault – 2 – 1978, 1983
  9. Pedro Delgado – 2 – 1985, 1989
  10. Alex Zulle – 2 – 1996, 1997
  11. Chris Froome – 2 – 2011, 2017

Dónde ver La Vuelta 2025

La Vuelta a España 2025 se podrá ver en exclusiva a través de Eurosport y MAX, que serán las compañías encargadas de ofrecer las 21 etapas al completo y en directo de la prueba española, y donde podrás disfrutar del análisis después de cada carrera de la mano de los expertos del canal: Alberto Contador, Javier Ares, Juan Antonio Flecha, Laura Meseguer…

Lo último en Deportes

Últimas noticias