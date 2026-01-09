Carlos Sainz brilla en la debacle del Athletic

Pipi Estrada nos trae sus notas de la semana poniendo especial énfasis en la gran actuación de Carlos Sainz en el rally Dakar. El madrileño ambiciona ganar por quinta vez la prueba más dura del mundo en Arabia. A pocos kilómetros del desierto saudí, el Athletic de Bilbao hizo una actuación penosa en la Supercopa recibiendo una manita del Barcelona y siendo consiguientemente suspendido por nuestro periodista. No te pierdas el resto de notas de Pipi Estrada en el vídeo.