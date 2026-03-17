Pradas pide al CGPJ que recabe los audios que muestran la injerencia del marido de la juez de la DANA

La defensa de la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, investigada en la causa de la DANA, ha elevado un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en que le solicita que el citado órgano requiera al letrado Rubén Gisbert que aporte los audios que muestran la supuesta injerencia en la causa del magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de Nuria Ruiz Tobarra. Esta última, instructora de las diligencias previas del caso en que se investiga la riada del 29 de octubre de 2024 en Valencia.

Rubén Gisbert es el mismo abogado que se querelló contra la juez Ruiz Tobarra y su marido por hasta seis supuestos delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Si bien, la Sala de lo Civil y lo Penal del Alto Tribunal decidió este lunes inadmitir la citada querella.

Ahora, según consta en el escrito presentado por la defensa de Pradas ante el CGPJ, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el abogado de la ex consellera, Eduardo de Urbano, considera, en referencia a esos audios, que «se han conocido nuevos hechos que afectan gravemente al Derecho a la Defensa» de Pradas y que «avalan la queja» que Pradas presentó ante el citado órgano contra la juez de la DANA el 14 de mayo de 2025 de la que no se les ha dado «aún respuesta».

Además, la defensa de Salomé Pradas, solicita también que el CGPJ acuerde la citación del abogado y sus representados para que estos presten declaración acerca de extremos «contenidos en la querella» antes citada y «su participación en los hechos». Y pide, finalmente, que solicite a las víctimas representadas por Rubén Gisbert que aporten el contenido del chat de WhatsApp de familiares de víctimas que fue, a su vez, unido a la querella.

Pradas alega en su escrito que «tales hechos pudieran constituir faltas muy graves al poder incardinarse en el art. 417.4 y 12 LOPJ, al suponer, de un lado una indebida intromisión de un magistrado en una causa conducida por otro, en este caso, otra componente del Poder Judicial (vulnerándose gravemente el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley); y de otro lado al haberse producido una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción, en favor de un Magistrado, el esposo, de la juez instructora, carente de competencia alguna sobre dicho procedimiento».

Hay que recordar que el escándalo destapado en exclusiva por OKDIARIO con la publicación de los audios que demuestran que el juez Jorge Martínez Ribera ha interrogado a varias víctimas del caso de la DANA, cuya instrucción dirige su mujer, Nuria Ruiz Tobarra, fue objeto de una querella presentada por el abogado, Rubén Gisbert, que ostenta la dirección letrada de una de las acusaciones particulares, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por seis supuestos delitos. El querellante entendía, además, que todos ellos fueron cometidos «gravosamente durante el desempeño de función jurisdiccional y profesional en la instrucción del procedimiento».