El letrado que se ha querellado contra la juez de la DANA pide «justicia aunque se abra el cielo»

Rubén Gisbert, el abogado que este martes ha presentado una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra y su marido el también magistrado Jorge Martínez Ribera tras la exclusiva de OKDIARIO sobre los audios que demuestran que el marido de Ruiz Tobarra interrogó a las víctimas, ha pedido este martes «que se haga justicia, aunque se abra el cielo». Rubén Gisbert se ha pronunciado así en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas, en calidad de representante de la asociación Sólo el pueblo salva el pueblo, uno de los colectivos de damnificados que había solicitado intervenir en el turno reservado para los dos primeros días de esta semana.

En esa intervención, el letrado ha explicado que se ha querellado contra la magistrada que instruye la causa de la DANA, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra y contra el marido de ésta, el también juez, Jorge Martínez Ribera, titular de Instrucción 4 de Valencia, por los supuestos delitos de coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delito por una autoridad o funcionario publico.

En su comparecencia ante la citada comisión de investigación y a pesar de las continuas interrupciones de José Muñoz, representante del Grupo Socialista, que ha intentado en todo momento desacreditarle, Rubén Gisbert ha explicado que «sobre todo» había presentado esa querella por «la usurpación de las funciones públicas en la figura de su marido», el de la juez de la DANA. Y al que Rubén Gisbert ha señalado porque «ha actuado, la ha sustituido durante las prácticas de las diligencias».

Dirigiéndose a los representantes de PP, Vox, Compromís y PSOE, Rubén Gisbert ha explicado que «sean ustedes del color que sean, cualquier persona que ame en España la verdad y la justicia tiene que vomitar cuando escuche algo así».

Rubén Gisbert se ha preguntado: «¿Cómo que en Sala un juez ha sido sustituida por una cuestión de familiaridad por su cónyuge?, ¿de verdad estamos llegando a este extremo en que hay gente que está justificando esto?». Y ha agregado que para él, todas las víctimas «sean del signo que sean o la afiliación o sean asesoras del partido que sean, efectivamente tienen el mismo grado de consideración». Si bien ha añadido que «hay víctimas que han dicho públicamente que no era verdad que cuando estaban ellas tomando declaración».

Frente e a ello, ha mostrado los mensajes de whatsApp que él mismo ha aportado en su querella, «donde algunas de esas personas dicen: sí, el día que yo fui a testificar, pasó que la jueza no nos pudo atender porque estaba hasta arriba. O yo, cuando fui, estaban los dos. Su marido me pareció muy agradable y decía apunta esto, apunta lo otro. Súperamables los dos». Para concluir que «si esto no es una causa de nulidad y de injerencia en un proceso penal no sé lo que es».

Rubén Gisbert ha destacado que «la pregunta es hasta cuándo va a seguir la tragedia de la DANA, hasta cuando van a seguir dejando a las familias independientes de lado». «Esa, es la razón por la que he venido aquí», ha sentenciado Rubén Gisbert: «Que se haga justicia aunque se abra el cielo».