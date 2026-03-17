El euríbor ha vuelto a subir este martes y deja la media de lo que va de mes en el 2,397%. La cifra es similar al 2,398% de marzo del año pasado, por lo que está a un pequeño paso de encarecer las hipotecas ligadas a este índice ya el 1 de abril, un mes antes de lo esperado antes de la guerra de Irán.

El euríbor ha subido este martes un 0,007%, hasta 2,547%, lo que deja la media de lo que va de mes de marzo en el citado 2,397%. Para los clientes que tengan contratada una hipoteca ligada al euríbor y que renueven cada año -el sistema más habitual- los ahorros en la factura mensual registrados hasta ahora se van a evaporar.

La media de marzo de 2025 fue del 2,398%, por lo que las revisiones que se hagan a final de mes ya no darían ningún ahorro sobre el año anterior. Febrero cerró en el 2,221%, inferior al de enero. Lo peor es que aún quedan varias sesiones del mes y el Banco Central Europeo (BCE) se reúne este jueves y debe tomar la decisión de mantener los tipos de interés o subirlos, algo que no parece muy probable en esta cita.

La evolución del euríbor pronosticaba que las subidas de las hipotecas se producirían el 1 de mayo. Sin embargo, en marzo se ha disparado por la guerra de Irán, que continúa enquistada por la resistencia iraní a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Se trata de otro gasto más que tendrán que sufrir los ciudadanos por el conflicto. La hipoteca se suma a la gasolina y el gas. Los combustibles ya han superado el precio que marcaron en los primeros días de la guerra de Ucrania, en concreto en el caso del gasóleo, lo que llevó al Gobierno a aprobar la bonificación de los 20 céntimos por litro.

El Gobierno presentará el viernes el paquete de medidas que está ultimando para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, aunque todo apunta a que esta bonificación no estará entre ellas. Tampoco la rebaja del IVA de los alimentos.