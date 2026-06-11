Repsol y Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) han suscrito un acuerdo mediante el cual la compañía emiratí adquirirá una participación del 49,99% de una cartera de activos de energías renovables en España por un importe aproximado de 150 millones de euros.

La transacción ha valorado el total de la cartera en 849 millones de euros y la energética estima que supondrá una reducción de la deuda neta del Grupo Repsol de 700 millones de euros, sin generar un impacto significativo en su cuenta de resultados. El cierre de la operación se prevé para finales de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.

La cartera comprende 705 megavatios (MW) de capacidad operativa, incluyendo 13 parques eólicos (402 MW) y seis parques solares fotovoltaicos (303 MW), todos ellos puestos en operación en 2025 y en el primer trimestre de 2026.

Además, el portafolio incluye más de 565 MW de potencial crecimiento mediante hibridación, que abarca eólica, solar y almacenamiento en baterías. El acuerdo ha sido firmado en Abu Dhabi por el CEO de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, y el director ejecutivo de Generación Baja en Carbono de Repsol, João Costeira.

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO de Masdar, señaló que «España es una de las grandes economías europeas de mayor crecimiento, y las energías renovables están desempeñando un papel fundamental en el impulso de ese crecimiento. Esta operación refuerza la cartera de Masdar, al tiempo que profundiza nuestro apoyo a las ambiciones económicas de España. Esperamos invertir en el crecimiento de estos activos y seguir consolidando nuestra sólida colaboración con Repsol».

Por su parte, João Costeira, director ejecutivo de Generación Baja en Carbono de Repsol, destacó que «este acuerdo supone un nuevo paso adelante en nuestra estrategia para maximizar la rentabilidad, permitiéndonos incorporar a un socio global líder en el sector de las energías renovables, al tiempo que seguimos reforzando el valor de nuestro portafolio de activos de alta calidad».

La emiratí tendrá 4,1GW en la Península

Se espera que la operación se cierre a finales de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales. Este acuerdo forma parte de la estrategia renovable de Repsol, orientada a optimizar la estructura financiera del negocio, acelerar el crecimiento con socios estratégicos y rotar parte de su cartera.

Se trata de la octava rotación de activos renovables realizada por Repsol, por un total de 3.850 MW tanto en España como en Estados Unidos. Actualmente, Repsol cuenta con 6.000 MW de capacidad renovable en operación.

La adquisición continúa la estrategia de Masdar de asociarse con otros líderes del sector para impulsar el despliegue de energías renovables a nivel global, con el objetivo de alcanzar 100 GW de capacidad en 2030. Una vez completada la operación, Masdar contará con una capacidad operativa de 4,1 GW en la Península Ibérica y aproximadamente 1 GW en desarrollo.

En el contexto de esta operación, Repsol cerró en diciembre de 2025 una financiación sindicada de 550 millones de euros para esta cartera, otorgada por Banco Sabadell, Abanca Corporación Bancaria, CaixaBank, BNP Paribas, UniCredit Bank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).