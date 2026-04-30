Repsol obtuvo un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

Este impulso llega tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del petróleo por la guerra en Irán.

El resultado neto ajustado del grupo alcanzó los 873 millones de euros a marzo, un 57% superior a los 557 millones de euros del mismo periodo del año pasado. El resultado bruto de explotación (Ebitda), por su parte, alcanzó los 2.613 millones de euros a cierre del primer trimestre, un 110% más que los 1.244 millones de euros logrados hasta marzo del 2025.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz indicó que estos resultados «reflejan la volatilidad del contexto global, sobre todo tras el inicio del conflicto en Irán, que ha generado una disrupción física de productos energéticos, ha incrementado las fluctuaciones de precios y trastocado las cadenas de suministro mundiales».

Aumentará sus inventarios

Además, sin activos en Oriente Medio, Repsol ha comunicado que ha destinado en el trimestre 1.200 millones de euros para aumentar sus inventarios con el fin de fortalecer el suministro energético de España.

Así, elevará entre un 15% y un 20% su producción de queroseno, sobre todo de cara al verano, y «tratará de poner todo de su parte para salvaguardar, por ejemplo, el turismo, actividad de gran importancia para la economía española».

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