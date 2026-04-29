Guerra de Irán, en directo: todas las claves del conflicto, el bloqueo de Ormuz y últimas declaraciones de Trump
Última hora de la guerra de Irán 29 de abril: negociaciones, nuevos ataques, alto al fuego, noticias del estrecho de Ormuz y última hora de Donald Trump
Dos meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros bombardeos sobre Irán el 28 de febrero, el conflicto ha entrado en una fase de parálisis diplomática tan peligrosa como la propia guerra. Las dos partes no están tan distanciadas como parecen, según fuentes familiarizadas con el proceso de mediación, y la diplomacia intensa continúa tras bambalinas, pero los gestos sobre el terreno cuentan otra historia: bloqueos navales, misiles, y un estrecho de Ormuz cerrado que está sacudiendo la economía mundial. Hoy, 29 de abril, el mundo contiene la respiración mientras Pakistán intenta lo que Washington y Teherán no han podido hacer solos: sentar a las dos partes a negociar de verdad.
Situación del estrecho de Ormuz: petróleo, bloqueos y una economía mundial al límite
El precio del crudo Brent ha superado los 110 dólares por barril, frente a los 73 que marcaba justo antes de que comenzaran los ataques, y los 60 dólares a los que cotizaba a principios de año. El cierre del estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca de un quinto del petróleo mundial— no es solo un movimiento militar iraní: es la palanca más poderosa que le queda a Teherán sobre la mesa. Trump exige su apertura inmediata, pero Irán condiciona cualquier movimiento al levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos. El Pentágono ha advertido además que podría tardar hasta seis meses en despejar completamente el estrecho de minas una vez termine la guerra, lo que convierte cada día de conflicto en un coste económico y humanitario que se acumula sin freno.
La presión no solo la sienten los mercados energéticos. Expertos del sector marítimo advierten de que el suministro de fertilizantes se está reduciendo, con el comercio de urea como uno de los principales afectados, lo que amenaza con convertir la crisis energética en una crisis alimentaria global. Mientras tanto, China parece centrada en lo que viene después del conflicto, explorando cómo convertir esta disrupción global en influencia: funcionarios iraníes han barajado fijar el precio de algunos envíos de petróleo en yuanes, una señal de que el orden financiero internacional también está en juego en esta guerra.
Trump dice que Irán se encuentra en un «estado de colapso»
Trump ha revelado que Irán contactó con la Casa Blanca para admitir que su situación interna es de colapso. El presidente estadounidense ha añadido que Teherán reclama la reapertura del estrecho de Ormuz con urgencia, al tiempo que trata de recomponer su cúpula de poder tras la muerte de Jamenei.
Últimas noticias de la guerra de Irán a 29 de abril
Han pasado exactamente dos meses desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus primeros bombardeos sobre Irán en la madrugada del 28 de febrero, y el conflicto no solo no ha terminado: se ha enquistado en una peligrosa parálisis donde ni la guerra avanza ni la paz termina de llegar. Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, el petróleo supera los 110 dólares por barril, y las negociaciones en Pakistán siguen sin producir un acuerdo real.
Trump pone a prueba la neutralidad de Carlos III al alegar que se opone a que Irán tenga un arma nuclear
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes en una cena de Estado con el rey Carlos III de Inglaterra que el monarca británico «está de acuerdo» en que Irán nunca «tenga un arma nuclear», pese a que en Reino Unido la Corona se mantiene oficialmente neutral en asuntos políticos.