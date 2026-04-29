Guerra de Irán, en directo: todas las claves del conflicto, el bloqueo de Ormuz y últimas declaraciones de Trump

Dos meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros bombardeos sobre Irán el 28 de febrero, el conflicto ha entrado en una fase de parálisis diplomática tan peligrosa como la propia guerra. Las dos partes no están tan distanciadas como parecen, según fuentes familiarizadas con el proceso de mediación, y la diplomacia intensa continúa tras bambalinas, pero los gestos sobre el terreno cuentan otra historia: bloqueos navales, misiles, y un estrecho de Ormuz cerrado que está sacudiendo la economía mundial. Hoy, 29 de abril, el mundo contiene la respiración mientras Pakistán intenta lo que Washington y Teherán no han podido hacer solos: sentar a las dos partes a negociar de verdad.

Situación del estrecho de Ormuz: petróleo, bloqueos y una economía mundial al límite

El precio del crudo Brent ha superado los 110 dólares por barril, frente a los 73 que marcaba justo antes de que comenzaran los ataques, y los 60 dólares a los que cotizaba a principios de año. El cierre del estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca de un quinto del petróleo mundial— no es solo un movimiento militar iraní: es la palanca más poderosa que le queda a Teherán sobre la mesa. Trump exige su apertura inmediata, pero Irán condiciona cualquier movimiento al levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos. El Pentágono ha advertido además que podría tardar hasta seis meses en despejar completamente el estrecho de minas una vez termine la guerra, lo que convierte cada día de conflicto en un coste económico y humanitario que se acumula sin freno.

La presión no solo la sienten los mercados energéticos. Expertos del sector marítimo advierten de que el suministro de fertilizantes se está reduciendo, con el comercio de urea como uno de los principales afectados, lo que amenaza con convertir la crisis energética en una crisis alimentaria global. Mientras tanto, China parece centrada en lo que viene después del conflicto, explorando cómo convertir esta disrupción global en influencia: funcionarios iraníes han barajado fijar el precio de algunos envíos de petróleo en yuanes, una señal de que el orden financiero internacional también está en juego en esta guerra.