Silvia Intxaurrondo, presentadora del matinal de TVE, La hora de la 1, se verá en el juzgado con RTVE el próximo jueves 28 de mayo a cuenta de la denuncia que la periodista puso contra la cadena pública por reducirle el sueldo en más de 100.000 euros anuales y quitarle algunos privilegios -como el coche de empresa— sobre su anterior contrato para dar respuesta a la resolución de la Inspección de Trabajo. Se determinó que no podía seguir cobrando a través de una sociedad como venía haciendo desde que entró en la cadena en 2021 y hasta el año pasado.

Silvia Intxaurrondo busca con esta denuncia volver a cobrar los 253.000 euros anuales que cobraba antes de la Inspección de Trabajo, que se le mantengan algunos privilegios como el coche de empresa y que el juez le reconozca como indefinida no fija, algo que sólo puede hacer un juez. De esta forma, sería más complicado para el siguiente Gobierno despedirla de la cadena pública.

Tras una denuncia anónima y la posterior investigación, la Inspección de Trabajo determinó que RTVE no podía pagar los 253.000 euros anuales de su sueldo a Silvia Intxaurrondo a través de una sociedad, Sukun Comunicación, y debía darla de alta directamente en la Seguridad Social.

Para hacerlo, el presidente de la Corporación, José Pablo López, le ofreció un contrato de artista, algo permitido en RTVE y que sirve para ofrecer un sueldo por encima del Convenio Colectivo para los periodistas que vienen de otros medios para presentar algún programa estrella. Sin embargo, Silvia Intxaurrondo rechazó ese contrato de artista al entender que no cumplía con la resolución de la Inspección de Trabajo, según explica en la denuncia.

Acto seguido, López le ofreció un salario acorde con el Convenio Colectivo, lo que implicaba rebajarle el sueldo a unos 140.000 euros, más de 100.000 euros menos anuales que su contrato anterior. Así queda en plantilla, dentro del Convenio Colectivo, con pluses por presentación y dirección del programa, pero lejos del sueldo con un contrato de artista y lejos de su anterior salario.

Pero Silvia Intxaurrondo sigue sin estar de acuerdo con esa opción y presentó una denuncia contra la cadena pública para recuperar su sueldo, sus privilegios y ser considerada por el juez como indefinida no fija, aunque ahora, tras la sentencia del Tribunal Supremo, no podrá tener plaza fija en RTVE sin hacer una oposición.

El próximo jueves 28 de mayo ambas partes se verán ante el juez, aunque no está prevista la presencia física de Silvia Intxaurrondo ya que RTVE no ha pedido su declaración y su defensa no la puede subir al estrado. Los abogados de ambas partes serán los encargados de defender sus propios intereses.

Será el penúltimo capítulo de la periodista con la actual dirección de la cadena pública. Las relaciones entre ambas partes siguen frías, de acuerdo con las fuentes consultadas, pese a que Silvia Intxaurrondo ya presenta en solitario La Hora de la 1 y es líder de audiencia en su franja horaria.

El medidor de audiencias da el liderazgo a Silvia Intxaurrondo incluso durante los más de 15 minutos que estuvo en negro por un apagón, el pasado viernes 15 de mayo. Cuando empieza el apagón, el programa está en un 17% y baja después al 13,7%, manteniendo el liderazgo sobre sus rivales.