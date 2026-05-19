El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha logrado convencer a China para que comience a comprar aviones a Boeing en vez de a Airbus, como venía haciendo hasta ahora. Esto puede amenazar los pedidos futuros de la compañía europea. De hecho, en marzo, China Eastern Airlines, propiedad del Ejecutivo de Pekín en más del 61%, ordenó a Airbus un total de 101 aeroplanos, según los registros del fabricante consultados por OKDIARIO.

En concreto, la aerolínea asiática hizo dos pedidos el pasado 30 de marzo, uno de 18 aviones del modelo A320neo y 83 del modelo A321neo. Esto engrosó de forma considerable las cifras de Airbus y contribuyó a unos resultados mensuales más que positivos.

Resultados que, además, sirvieron a la compañía para sacar pecho en un mes especialmente sensible, pues acababa de iniciarse la guerra de Irán y, con ello, el precio del combustible no paraba de aumentar.

Es decir, en medio de vientos que anunciaban una crisis del queroseno, Airbus disparó sus pedidos. Esto convirtió a la compañía, a su vez, en uno de los tres valores más negociados en las bolsas europeas, según datos de Degiro.

En definitiva, el pedido de China fue un revulsivo para el fabricante. No obstante, ahora puede que este cliente se encuentre en la cuerda floja, pues el Gobierno de Xi Jinping acaba de comprometerse a adquirir aviones a EEUU a cambio de una rebaja de los aranceles.

China comprará a Boeing

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino anunció el pasado sábado que, tras la visita de Donald Trump, ambos países habían alcanzado acuerdos pertinentes «sobre la compra de aeronaves por parte de China a Estados Unidos y la garantía estadounidense del suministro de motores y piezas de aeronaves» al gigante asiático, algo que señala directamente a Boeing.

De hecho, el propio Trump aseguró en una entrevista a Fox News que China se había comprometido a comprar 200 aviones a Boeing, operación que supondría la primera compra de aeronaves comerciales por parte del gigante asiático al fabricante norteamericano en casi una década.

Desde hace tiempo, Boeing venía perdiendo terreno sobre Airbus, especialmente tras el célebre desastre de los 737 MAX. La compañía americana llegó a declararse culpable de conspiración criminal por los dos accidentes acaecidos con estos modelos. En ellos, murieron 346 personas en 2018 y 2019.

Ante esa situación, y para reducir riesgos futuros, Boeing decidió comprar uno de sus proveedores, Spirit AeroSystems. De forma más o menos acelerada, logró recuperar su credibilidad y ponerse al día, incluso volviendo a ganarle terreno a Airbus.

Ahora, Donald Trump acaba de dar el impulso definitivo. Con el compromiso de China y, por tanto, de la gigante China Eastern Airlines, de comprar aviones y piezas aeronáuticas a Boeing, Airbus puede quedarse sin uno de sus mejores clientes o, al menos, ver reducidos sus pedidos.

Unos pedidos que ya se vieron levemente perjudicados en abril, con 67 entregas y tan sólo 28 pedidos. Esto supone una caída tanto en términos intermensuales como interanuales, alejándose, por tanto, del impulso de marzo.