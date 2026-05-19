Un alto cargo del PSOE colocado por el procesado Gallardo se diseña un puesto a medida en la Diputación de Badajoz

José Antonio Palanco Vázquez, miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura y colocado por el procesado Miguel Ángel Gallardo como gerente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI), se diseña a medida un puesto en la Diputación de Badajoz.

El PSOE continúa colonizando la administración pacense con afines al partido. Este es el caso de José Antonio Palanco Vázquez, el bombero jefe del parque de Mérida al que colocaron en la gerencia del CPEI, como personal de alta dirección y libre designación.

Fuentes consultadas aseguran que su cargo fue a raíz de su buena relación con Miguel Ángel Gallardo, que fue secretario regional del PSOE y máximo protector de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, durante su etapa en la Diputación de Badajoz. Gracias a su cargo como gerente es el máximo responsable de Recursos Humanos del consorcio. Las mencionadas voces aseguran que, ostentando este poder, se ha presentado a una convocatoria de empleo que él mismo ha gestionado y promovido.

OKDIARIO ha podido acceder a la convocatoria de la plaza y el puesto al que se refiere es a la convocatoria de dos plazas de sargento coordinador en la Diputación de Badajoz. Una plaza era para ser coordinador de logística y la otra para ser coordinador operativo.

El nivel de estudios exigido era el C1, correspondiente a Bachiller o Técnico/a, incluyendo Técnico Auxiliar a efectos profesionales, FP, FP Grado Medio o equivalente. El personal que podía optar eran funcionarios y la titulación específica debía consultarse en las bases que se diseñaron desde el CPEI que controla José Antonio Palanco.

José Antonio Palanco, entre los admitidos

La convocatoria fue publicada en el BOE el 8 de noviembre de 2025 de forma oficial. La lista provisional de aspirantes se publicó el 4 de diciembre de 2025 y en ella aparecía como admitido José Antonio Palanco para las dos plazas. Junto a él había otros aspirantes admitidos.

La Diputación de Badajoz exponía en este documento, consultado por OKDIARIO, que en la primera fase del concurso de méritos se valoraría la formación de cada funcionario por remisión expresa a su expediente personal.

«Sólo se valorarán aquellas acciones formativas que se relacionen en dicho anexo, y que coincidan de forma exacta, con su denominación y número de horas, según figuran en su expediente personal. En caso contrario, podrán no ser objeto de valoración», matizaban desde el CPEI.

La lista de admitidos aparece firmada por Andrés Hernaíz de Sixte, vicepresidente del Consorcio y compañero de José Antonio Palanco Vázquez.

Alto cargo del PSOE

Miguel Ángel Gallardo también le buscó hueco en el partido. José Antonio Palanco Vázquez entró en el nuevo comité regional del PSOE y fue nombrado responsable de la Secretaría de Política Económica y Grandes Proyectos Industriales.

El bombero lleva militando en el PSOE desde el 2011 y ha ostentado cargos en la ejecutiva local del partido. También ha participado en la realización de los programas electorales de la ciudad de Badajoz, así como en los del programa regional, formando parte de los comités del partido.

Fuentes consultadas aseguran que tiene una estrecha amistad con el también procesado en el caso del hermano de Sánchez, Ricardo Cabezas, que le proporcionó a su mujer, Silvia González Chaves, la sucesión en el cargo de secretaria general del PSOE de Badajoz.