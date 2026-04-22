El PSOE también compra a un cuarto testigo del juicio a David Sánchez dando un cargo privilegiado a su hija en la Diputación

La Diputación socialista de Badajoz premia a un cuarto testigo que declarará en el juicio de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez procesado por tráfico de influencias y prevaricación. Esta vez el beneficio ha ido a parar a Margarita Suárez Villalba, la hija del testigo José Ramón Suárez Arias, a la que han colado en un área relevante en la Administración pacense.

Margarita Suárez Villalba es funcionaria de carrera de la Diputación de Badajoz y ya estaba bien colocada como secretaria del Consejo de Administración del consorcio para la prestación del servicio provincial de extinción de incendios en la provincia de Badajoz (CPEI).

Ahora, los beneficios van más allá. La hija del testigo ha pasado del Área de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio al Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, un departamento privilegiado desde el que se controla el empleo público en la Diputación.

Margarita Suárez es, en concreto, técnica asesora jurídica económica del Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo. Este departamento era antiguamente el Área de Recursos Humanos y Régimen Interior y su padre fue jefe de servicio de la misma.

Su cambio de área ha sido firmado por Ramón Díaz, otro de los testigos que también declararán en el juicio de David Sánchez.

Puestos gracias al PSOE

Tanto Margarita Suárez como su padre José Ramón Suárez están muy vinculados al PSOE extremeño. Fuentes consultadas aseguran que han ido creciendo en la Administración socialista gracias a sus buenas relaciones dentro del partido.

Margarita Suárez es militante y formó parte de la Comisión Ejecutiva Regional de Juventudes Socialistas de Extremadura. Actualmente, es secretaria de Administración de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de la ciudad de Badajoz. Allí también trabaja Luis Tirado Vasco, el socialista que se encargó de hacer la reforma del palacete que se compró el hermano de Sánchez a 15 minutos de Badajoz.

Testigo que cobró subvenciones

José Ramón Suárez Arias tendrá que acudir a los tribunales como testigo en el juicio de David Sánchez el próximo 1 de junio y el juzgado tuvo problemas para localizarle y citarle.

Su dirección estaba obsoleta, pese a que cobró una subvención de la Junta de Extremadura para remodelar su casa. En concreto, el testigo se hizo con una ayuda de 3.000 euros para rehabilitar su vivienda el 11 de marzo de 2026. La ayuda venía de fondos europeos.

Las fuentes consultadas entienden que José Ramón Suárez habría facilitado a la Administración Regional que le concede la ayuda algún domicilio en la solicitud en el que podrían haberle citado.

Manipularon los informes

José Ramón Suárez Arias tendrá que dar explicaciones ante el tribunal sobre el motivo por el que la Diputación de Badajoz manipuló un informe para que la nota a favor del hermano de Sánchez no fuera tan escandalosa. En los correos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se detectó una significativa diferencia en la valoración de las entrevistas de los distintos candidatos.

Uno de estos correos fue remitido a José Ramón Suárez Arias por uno de sus empleados. Félix González, del departamento de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, escribió a su jefe, José Ramón Suárez Arias: «Buenas, José Ramón. Te mando el informe-propuesta del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios, por si acaso decides hacer alguna modificación. Creo que este informe coincide 100% con el que tengo en papel (si hubiese alguna diferencia, el del papel será el bueno) en el expediente que está en mi despacho en el mueble pequeño. Hay que imprimirlo en papel de Cultura y luego firmarlo».

Más testigos premiados

Junto a la hija de José Ramón Suárez, también se han premiado otros testigos del juicio de David Sánchez, como Víctor Peralta, haciéndole jefe del área de Tecnología de la Diputación, o a Cristina Natalia Correa, que ya es letrada en el Gabinete Jurídico de la Institución.

A ellos se suma José María Sánchez Sánchez, que ha conseguido su puesto fijo como jefe del Servicio de Bibliotecas. Todos ellos han ascendido tras conocer que iban a declarar en el juicio de David Sánchez.