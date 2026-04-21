El PSOE de la Diputación de Badajoz ha concedido un puesto fijo a José María Sánchez Sánchez, uno de los testigos propuestos por el asesor del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, para su juicio. Este nombramiento convierte al funcionario en el tercero de los colaboradores cercanos que reciben un ascenso en la institución socialista de Badajoz, después de los dos casos ya revelados por OKDIARIO de Víctor Peralta Jiménez y Cristina Natalia Correa.

La Diputación Provincial de Badajoz, gobernada por el PSOE, ha formalizado la concesión de una plaza fija a José María Sánchez Sánchez. Este funcionario aparece en la lista de testigos propuesta por la defensa en el procedimiento judicial que afecta al «hermanísimo» de Sánchez, procesado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación relacionados con su actividad en la propia Diputación de Badajoz.

Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado martes 21 de abril de 2026, el testigo llamado por el asesor del hermano de Sánchez ocupará el puesto de Jefatura de Servicio Provincial de Bibliotecas. El nombramiento ha sido propuesto por el diputado delegado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz.

Éste es el tercer ascenso en poco tiempo de testigos clave en el juicio al hermano de Sánchez. Anteriormente, se produjeron los ascensos de Víctor Peralta Jiménez y Cristina Natalia Correa, también señalados como testigos clave en el mismo procedimiento judicial.

La Diputación socialista de Badajoz premió así con cargos de responsabilidad a estos dos directivos que iban a declarar en el juicio relacionado con David Sánchez. La secuencia es clara: primero Peralta y Correa, y ahora José María Sánchez Sánchez completa la terna. Fuentes cercanas al caso interpretan estos movimientos como una forma de ·»premio» o estabilización para quienes podrían prestar declaración favorable o neutral en el proceso que salpica al hermano del presidente.

El juicio al «hermanísimo»

El juicio gira en torno a la contratación y actividad de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Diversos testimonios, entre ellos los de estos testigos propuestos, han girado sobre si David Sánchez disponía realmente de despacho, si ejercía funciones efectivas o si su puesto respondía más a un «enchufe» político que a una necesidad real de la institución. Algunos testigos han declarado en la instrucción del sumario que no llegaron a ver al hermano de Sánchez trabajando habitualmente en las dependencias, pese a percibir un alto salario como cargo.