Óscar Puente acusa al Poder Judicial de ir «contra la Constitución y la ley» por intentar «derribar gobiernos»

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha respondido este miércoles a la declaración unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que el órgano aseguró que, con sus ataques a los jueces, miembros del Gobierno «debilitan los cimientos de la democracia». Puente ha afirmado que el Poder Judicial ha ido «contra la Constitución y la ley» y ha intentado aleccionar al CGPJ, sugiriendo que no deberían «proteger a quienes ensucian el buen nombre de la Justicia con sus abusos».

En un mensaje compartido a través de las redes sociales, casi un día después de que el CGPJ difundiera su comunicado, Óscar Puente ha distinguido tres puntos concretos en calidad de respuesta al máximo órgano de gobierno del sistema judicial español. «El Poder Judicial está sometido a la crítica, como el resto de poderes», ha iniciado Puente, que continúa afirmando que «quien socava las instituciones es quien, formando parte de ellas, las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley».

«Entre esos fines no está derribar gobiernos», ha subrayado Puente. Centrado en el tercer y último punto de su mensaje, el titular de Transportes ha dicho que «criticar actuaciones concretas no supone cuestionar a la Institución» y que «la inmensa mayoría de los jueces son profesionales serios».

Sin embargo, el mensaje del ministro de Sánchez ha terminado con una recomendación al órgano judicial. «El CGPJ debería pensar más en ellos y menos en proteger a quienes ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos», ha completado.

1.- El Poder Judicial está sometido a la crítica, como el resto de poderes.

2.- Quien socava las instituciones es quien formando parte de ellas las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley. Entre esos fines no está derribar gobiernos.

3.- Criticar… https://t.co/Z6dGBX7Ek1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 3, 2026

Numerosos usuarios de la red social X se han lanzado a contestar el mensaje de Óscar Puente, quien ha respondido a uno de ellos tratando de defenderse. «Dime un solo ataque ‘arbitrario’ que hayas escuchado de mi boca. He ejercido 20 años la abogacía y cuando critico una actuación judicial lo hago con fundamento», asevera.

Declaración del CGPJ

El martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió una declaración institucional, aprobada por unanimidad, en la que mostraba su «preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado» que cuestionan «la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales».

El CGPJ sostiene en la nota que los ataques a los jueces «debilitan los cimientos de la democracia», en respuesta a las palabras de miembros del Gobierno, como el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, atacando a los jueces. Sánchez sugirió el pasado domingo que las imputaciones al PSOE buscan «atajos» para desalojarle del poder, mientras que Puente ya había subido el tono el jueves, al asegurar que existe una operación para «derribar al Gobierno con métodos no democráticos».