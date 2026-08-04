Los turismofóbicos de Mallorca denuncian la hipocresía del PSOE por sacar pecho del aumento de turistas

La plataforma Menys Turisme Més vida, organizadora de la manifestación antiturística que recorrió las calles de Palma el pasado 26 de julio, acusa abiertamente al PSOE de intentar sacar rédito político de sus movilizaciones al mismo tiempo que sacan pecho en las redes sociales del nuevo récord de turistas registrado en España hasta el mes de junio.

«El mismo partido que asistía el 26 de junio a la manifestación para reclamar un decrecimiento presume de sus políticas de crecimiento. No hacemos manifestaciones para que saquéis rédito, queremos que actuéis», es la crítica abierta de la plataforma a un post del PSOE difundido en sus redes sociales en el que se vanagloria de que «España sigue batiendo récords en turismo nacional».

Y añade: «Entre enero y junio, nuestro país recibió 46,6 millones de turistas internacionales (+4,6%), que realizaron un gasto histórico de 66.836 millones de euros (+7%). Un crecimiento que apuesta por la calidad».

Doble lenguaje del socialismo detectado por la plataforma tras hacerse públicos los datos de turistas llegados a España entre enero y junio.

Baleares ha recibido entre enero y junio la llegada de 6,5 millones de turistas internacionales, un 2,54% más que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística de Movimientos Turísticos de Frontera que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, solo en el sexto mes del año al archipiélago llegaron 2,27 millones de viajeros internacionales, un 0,57% más que en junio de 2025, teniendo en cuenta igualmente los 441.409 turistas nacionales, según los datos difundidos al mismo tiempo por el Ibestat.

Según los mismos datos, por islas, en el sexto mes del año llegaron a Mallorca 1,8 millones de turistas (1,6 internacionales), a Menorca 288.446 (183.884 internacionales) y a las Pitiusas 560.121 (431.677 internacionales).

El INE ha publicado este lunes también la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que indica que en junio los turistas internacionales dejaron en las Islas 2.954 millones de euros, un 4,24% más que en junio de 2025. En el acumulado de enero a junio, el gasto se eleva hasta los 8.156 millones de euros, un 4,52% más.

En junio, cada persona gastó de media en sus viajes 1.298 euros, un 3,65% más, mientras que el gasto diario se sitúa en 230 euros, un 5,41% más.

Por otra parte, la estadística del INE indica que la duración media de los viajes en junio fue de 5,65 días, un -1,67%.

Lo llamativo de los datos es que tanto el incremento del gasto turístico en la cadena de valor como la subida en el número de turistas se producen en plena temporada baja en las islas: de enero a junio de 2026.