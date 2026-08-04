El paro en Baleares en mínimos históricos, pero se dispara un 14,5% entre los extranjeros en plena temporada en comparación con el año anterior. Las islas registran 24.882 personas en las listas del paro a mitad de la temporada alta.

Por sectores, la disminución más considerable se produce en el sector primario (-8,7%), seguido de la construcción (-5,2) y servicios (-4%). En julio, los sectores con más parados fueron Servicios (17.504) y Construcción (3.215).

El paro entre los extranjeros en Baleares aumentó hasta las 5.461 personas, un 9,3% respecto a junio.

En julio se registraron 47.822 contratos en Baleares, un 12,5% más que el año anterior. De todos ellos, 37.784 fueron indefinidos (68,6%) y 15.038, temporales.

La afiliación de trabajadores en Baleares en julio alcanzó las 694.038 personas, un 3,5% más que hace un año. A nivel estatal subió un 2,9% hasta las 22.508.065 personas empleadas.

En cuanto a sexos, de los 24.882 desempleados registrados en julio, 14.161 son mujeres y 10.721, hombres.

El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.432 personas, de las cuales 1.335 son hombres y 1.097 son mujeres. El número de demandantes de empleo se situó en julio en Baleares en 55.284, de los cuales 23.826 figuran como ocupados.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha valorado estas cifras de afiliación a la Seguridad Social, paro y contratación presentadas hoy por el Gobierno correspondientes a julio de 2026, que señalan que la reducción del paro anual sigue perdiendo ritmo en Baleares (-2% respecto al mismo mes del año pasado), ya la mitad que la caída de media nacional (-3,9%).

La presidenta de CAEB destaca que el mercado laboral demuestra “fortaleza a la vez que contención en los meses centrales del verano” donde, no obstante, “sigue faltando mano de obra” en muchos ámbitos. A pesar de una actividad “similar” a la de los últimos ejercicios, varios sectores integrados en CAEB revelan “un verano desigual con reducción del gasto turístico en algunos casos”.