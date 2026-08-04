Muere un joven en extrañas circunstancias tras ser atropellado junto al aeropuerto de Menorca

La jornada de este martes ha comenzado con un dramático suceso en las inmediaciones del Aeropuerto de Menorca, en Mahón, donde un joven ha fallecido después de ser atropellado por un taxi mientras se encontraba sobre la calzada. El accidente ocurrió alrededor de las 5:20 horas, cuando todavía era de noche.

Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores, la víctima se encontraba tumbada sobre el asfalto, en una curva situada antes del acceso al aparcamiento destinado a los autobuses de la terminal aeroportuaria. La escasa visibilidad a esa hora habría impedido al conductor del taxi detectar su presencia, produciéndose el fatal atropello.

Las grabaciones de las cámaras del taxi han resultado determinantes en los primeros compases de la investigación. Las imágenes muestran que el joven permanecía inmóvil sobre la vía y que apenas era perceptible debido a la oscuridad reinante en la zona. Tras el impacto, el taxi arrastró el cuerpo varios metros antes de conseguir detener completamente el vehículo.

Hasta el lugar del accidente en el Aeropuerto de Menorca se desplazaron efectivos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), además de agentes de la Policía Local de Mahón y otros servicios de emergencia. A su llegada, los sanitarios localizaron el cuerpo de la víctima bajo el vehículo, sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Por el momento, la identidad del fallecido continúa siendo una incógnita, ya que no portaba ninguna documentación que permitiera identificarlo. Las autoridades trabajan para confirmar quién era el joven y localizar a sus familiares.

La investigación se desarrolla en dos frentes. Por un lado, la Policía Local de Mahón trata de esclarecer la dinámica exacta del atropello mortal, analizando las imágenes de videovigilancia, realizando mediciones sobre la carretera y tomando declaración tanto al conductor del taxi como a posibles testigos.

De forma paralela, agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional mantienen abiertas diligencias para determinar si, además del accidente de tráfico, pudo existir algún hecho delictivo relacionado con la presencia del joven en la carretera. Los agentes intentan reconstruir los minutos previos al atropello y averiguar cómo llegó la víctima hasta ese punto.

Los investigadores también revisarán las cámaras de seguridad del aeropuerto y de los alrededores con el objetivo de seguir el recorrido del joven antes del siniestro. Muy cerca del lugar donde ocurrió el atropello existe un local de ocio nocturno, una circunstancia que también forma parte de las pesquisas para conocer qué hizo la víctima durante las horas previas al accidente. Fuentes oficiales de la Policía Nacional consultadas por OKBALEARES, confirman que el objetivo principal de la investigación es esclarecer las causas del siniestro mortal y descubrir si llegó hasta ese lugar de forma voluntaria, bajo los efectos del alcohol o drogas, o si, por el contrario, lo dejaron allí.

Del mismo modo, el cadáver ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal donde está previsto que se le practique la autopsia en las próximas horas. El trágico suceso ha causado una profunda conmoción en Menorca, especialmente por las inusuales circunstancias en las que se produjo el atropello mortal junto al Aeropuerto de Menorca. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades insisten en que serán los informes policiales y las pruebas recopiladas los que permitan esclarecer con exactitud qué ocurrió y si existió algún factor adicional que contribuyera al fatal desenlace.