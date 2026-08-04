El Hotel de Mar, Gran Meliá, acoge el Cóctel de Armadores de la Copa del Rey Mapfre

La Copa del Rey Mapfre ha comenzado oficialmente su 44ª edición con la celebración del tradicional Cóctel de Armadores, uno de los eventos sociales más destacados del verano mallorquín. Este año, la cita ha contado con una importante novedad: la elección del Hotel de Mar, Gran Meliá como escenario del encuentro.

Considerada el acto inaugural de la regata y el punto de encuentro de la gran familia de la vela, el Cóctel de Armadores reunió a más de 300 invitados, entre armadores, patrocinadores, representantes institucionales – como el presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González-Devesa; el Consejero de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro García, y el almirante de la Armada, Jaime Rodríguez-Toubes – y reconocidas personalidades del ámbito social, empresarial y deportivo, entre ellas el actor Javier Rey, la modelo Eugenia Silva, la medallista olímpica de balonmano Eli Pinedo, la diseñadora Fiona Ferrer, el bailaor Joaquín Cortés, la actriz Ana Fernández, el modelo italiano Antonio Medugno, las influencers Emily Costa y Gloria Montserrat, la modelo e influencer Sara Botton, la modelo Malena Costa y el ex futbolista Mario Suárez.

El exclusivo Hotel de Mar, Gran Meliá, uno de los grandes iconos del lujo mediterráneo y miembro de la exclusiva colección de The Leading Hotels of the World, abrió las puertas de su impresionante terraza frente al mar para recibir a los invitados. Entre jardines suspendidos sobre el Mediterráneo, una arquitectura emblemática y su espectacular Sky Pool asomada a la bahía, el hotel ofreció el entorno perfecto para inaugurar una nueva edición de la regata más prestigiosa del Mediterráneo.

Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma, y Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, dieron la bienvenida a los invitados y pusieron en valor la importancia de una competición que, año tras año, consolida a Mallorca como uno de los grandes referentes internacionales de la náutica.

«Cuando dos entidades que comparten estos principios navegan juntas, no solo generan valor para ellas mismas, sino también para Mallorca y para el conjunto de la sociedad», asegura Gil.

Por su parte, el presidente de Meliá afirma que «durante más de cuatro décadas, el Hotel de Mar Gran Meliá ha sido testigo privilegiado de las sucesivas ediciones de la Copa del Rey, observando desde primera línea como esta competición ha contribuido a proyectar Palma, Mallorca y nuestro Mediterráneo, por todo el mundo. Por ello tiene tanto sentido esta celebración, porque compartimos la tradición, la excelencia, la pasión por el mar y por la atracción de una comunidad internacional que comparte nuestros valores».

El Consejero de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro García, también dedicó unas palabras para dar el pistoletzo de salida de la regata, destacando que ambas marcas -Melià y la Copa del Rey de Mapfre- llevan décadas representando a Mallorca en todo el mundo”.

Durante la noche, los asistentes disfrutaron de una propuesta gastronómica inspirada en los sabores mediterráneos, acompañada de música en directo y un ambiente distendido en el que se dieron cita deporte, hospitalidad y estilo de vida.

Para Meliá Hotels International, esta colaboración representa un paso más en su apuesta por apoyar aquellos acontecimientos que contribuyen a proyectar internacionalmente la imagen de Mallorca como destino de excelencia. Del mismo modo, la elección de Hotel de Mar, Gran Meliá como sede del Cóctel de Armadores refuerza el posicionamiento del hotel como uno de los grandes referentes del lujo mediterráneo y como escenario privilegiado para acoger algunos de los encuentros más exclusivos de la isla.

La Copa del Rey Mapfre continúa siendo uno de los grandes acontecimientos deportivos y sociales del Mediterráneo, atrayendo cada año a participantes y visitantes de todo el mundo y ofreciendo una experiencia única tanto dentro como fuera del agua.