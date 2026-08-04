Lydia Bosch acaba en silla de ruedas tras un aparatoso accidente: «Como Clarita, la de Heidi»

Lydia Bosch está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente está disfrutando al máximo de la que será una de las etapas más fascinantes de su vida, como es la de ser abuela, sino que está inmersa en uno de los proyectos más espectaculares de su trayectoria, como es la obra de teatro Fedra, en los infiernos. A pesar de todo, recientemente, la actriz ha sido noticia por algo que tiene estrecha relación con este proyecto, y es que ha tenido que ser atendida de urgencia por un aparatoso accidente que ha sufrido tras uno de los ensayos de su obra teatral, que presenta el próximo 12 de agosto en el Festival de Mérida.

Como era de esperar, la propia Lydia Bosch no ha tenido reparos a la hora de compartir unas imágenes desde el hospital, en las que aparece en silla de ruedas. Algo que, como era de esperar, ha generado una enorme preocupación en algunos de sus seguidores. A pesar de todo, la actriz no ha tenido reparos a la hora de tomarse de la mejor manera posible este contratiempo de salud. Algo que ella misma ha querido dejar claro en la publicación realizada en su perfil oficial de Instagram. «Así, en silla de ruedas, como Clarita, la de Heidi», comenzó explicando. Y añadió: «Aquí estoy yo para que me hagan la radiografía», comentó, entre risas, mientras estaba junto a ella uno de sus compañeros.

Y es que si hay algo que Lydia Bosch ha querido dejar claro es que había decidido tomarse lo sucedido con una sonrisa. Al fin y al cabo, considera que «es el mejor camino para sobrellevar cualquier situación». Todo ello mientras aclaró en el texto adjuntado a la publicación que no se refería, por supuesto, «a ningún tipo de desgracia mayor».

«En este caso, ninguna ‘tendinitis rotuliana’ podrá ensombrecer el estreno el 12 de agosto (hasta el 16 de este mismo mes). Toda la compañía tendremos el privilegio de vivir en el mágico, milenario y espectacular Teatro Romano de Mérida dentro de la novena edición del festival», reconoció la intérprete.

Todo ello mientras daba a conocer el parte médico que los médicos le habían dado. Además, tampoco tuvo reparos a la hora de enseñar, en un par de fotografías, los moratones que tiene en las piernas como consecuencia del aparatoso accidente por el que acabó en el hospital y en silla de ruedas.

«El vídeo es de la madrugada de este viernes, después de uno de los ensayos, cuando desde el hospital mandaba mensajes a mis compañeros, ya queridísima familia, pasándoles el parte», explicó, para tratar de contextualizar el instante en el que sucedieron los hechos. Como no podía ser de otra manera, la publicación no tardó en llenarse de decenas de comentarios de apoyo a la actriz.

De hecho, en la gran mayoría de ellos, le deseaban una pronta recuperación: «Mucho ánimo, querida», «Mejórate pronto, Lydia» o «¡Vamos, campeona!» son algunos de los tantos comentarios que se podían leer en el mencionado post. Es evidente que, con ese sentido del humor que tantísimo le caracteriza, se recuperará a tiempo para el estreno de Fedra, en los infiernos en el Teatro Romano de Mérida.