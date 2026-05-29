Los titulares que han dejado Lydia Bosch y Julio Peña en su entrevista en ‘El Hormiguero’

El pasado jueves 28 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la última entrega de El Hormiguero de esta semana. Tras las visitas de Mónica Naranjo, Lolita Flores y Melody, las puertas del plató del programa presentado por Pablo Motos se abrieron para recibir a Lydia Bosch y Julio Peña. Los dos están inmersos en los preparativos de una obra de teatro llamada Fedra, en los infiernos. Se trata de un proyecto que representarán en el Festival de Mérida entre el 12 y el 16 de agosto. Así pues, ambos han querido visitar El Hormiguero para dar más detalles sobre esta obra de teatro y, sobre todo, confesar cómo están llevando los preparativos de la misma, entre otras cuestiones.

«Es la segunda o tercera vez que nos vemos»

Tras confesar que estaban con los preparativos de Fedra, en los infiernos, Lydia Bosch y Julio Peña aseguraron que todavía no habían empezado a ensayar. «No hemos empezado, solo hemos hecho dos lecturas de guion de momento», aseguró el actor. Fue entonces cuando la actriz quiso añadir algo más: «Es la segunda o tercera vez que nos vemos, casi no nos conocemos todavía», reconoció.

«El deseo no puedes controlarlo»

Siguiendo el hilo de la obra de teatro, Pablo Motos recordó que Fedra se enamora de su hijastro Hipólito. Con esta premisa, quiso hacerles la siguiente pregunta: «¿Creéis que cuando te enamoras de la persona equivocada eso se puede parar?». Lydia Bosch lo tuvo claro: «El deseo no puedes controlarlo, pero sí puedes silenciarlo. Ahora, la consecuencia puede ser que enfermes». Julio Peña, por su parte, quiso añadir algo más: «Enamorarte no puede evitarse, pero luego las cosas se ponen en su lugar».

Lydia Bosch confiesa cómo llegó este proyecto a su vida

El presentador de El Hormiguero, en un momento dado, hizo hincapié en que Fedra, en los infiernos era una creación que parecía que la habían hecho específicamente para su invitada. Algo en lo que ella estuvo de acuerdo: «Sí, yo creo que hay cosas que, si no son para ti, aunque te pongas, y si son para ti, aunque te quites».

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Yo soy un poco perezosa, en cuanto a salir, sobre todo. Un día mi representante, Claudia, me dijo que le había llegado una propuesta para entregar un premio y acepté. Cuatro meses después, me dijo que, a raíz de esos premios, le había llegado un libreto para una obra clásica para Mérida. Me lo empecé a leer y no pude parar, y claro, le dije que sí», recordó.

«Es un planazo para hacer con los amigos»

A la hora de recomendar esta obra de teatro, Julio Peña no dudó en dirigirse al público más joven, con la firme intención de convencerles para que fuesen a ver Fedra, en los infiernos: «Es una forma de ver teatro clásico de una forma muy bonita, que se entiende muy bien», comenzó explicando. Y añadió: «Ver teatro por la noche, al aire libre, en el teatro clásico de Mérida, es un planazo para hacer con los amigos».