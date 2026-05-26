Los titulares que ha dejado Mónica Naranjo en su entrevista en ‘El Hormiguero’
La primera invitada de la semana
El pasado lunes 25 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero, siendo la primera de esta semana. Así pues, fueron testigos de cómo Mónica Naranjo acudió al plató del programa presentado por Pablo Motos para presentar Puzzles, su nuevo single que vio la luz el mismo día de su visita. Lejos de que todo quede ahí, hay que destacar que la artista continúa inmersa en su Greatest Hits Tour, con la que está conmemorando más de 30 años de carrera musical. Como no podía ser de otra manera, durante su visita a El Hormiguero, Mónica Naranjo dejó diversos titulares sobre su nuevo proyecto y su trayectoria profesional, pero también sobre cuestiones que tienen estrecha relación con el ámbito más personal.
«Me encantan las rarezas»
Al hablar de Puzzles, su nuevo single, reconoció que se le había ocurrido la canción en 5 minutos: «Sí, es que a mí me encantan las rarezas», comenzó diciendo la invitada de El Hormiguero. «Cuando es una canción rara, se me ocurre enseguida; cuando es una canción normal, me cuesta mucho más. La prueba de fuego es irte a dormir y que a la mañana siguiente te siga gustando lo que escribiste el día anterior», aseguró.
De hecho, en cuanto a la idea más loca que ha tenido para una canción, Mónica Naranjo hizo una confesión a Pablo Motos: «Hace como doce o trece años publiqué Le Psychiatrique y los ejecutivos de Sony, cuando se la enseñé, se me quedaban mirando, pensando: ‘¿Cómo se lo decimos?’. Pero la sacamos y el público respondió bien».
«‘Puzzles’ fue un desengaño»
A la hora de sincerarse sobre el proyecto que presentaba en El Hormiguero, la artista quiso explicar lo siguiente: «La manera en la que concebí esta canción fue un desengaño, cuando te das cuenta de que la otra persona no es lo que piensas y que, por mucho que le quieras cambiar al otro, la naturaleza no se puede cambiar», explicó.
«Se me ocurren las melodías mientras duermo»
El presentador de El Hormiguero quiso saber si era cierto que, mientras dormía, a su invitada se le ocurrían melodías. «Sí, totalmente. Yo duermo conectada», comenzó diciendo la cantante. Acto seguido, fue mucho más allá: «He sido siempre una persona muy nocturna, hasta que me di cuenta de que no me sentaba bien a mi biorritmo. Ahora me levanto a las 7 de la mañana y llevo un horario normal, pero los que hemos trabajado por la noche, seguimos activos aunque estemos dormidos», aseguró.
Y añadió: «Se me ocurren las melodías mientras duermo y me tengo que levantar y ponerme a trabajar». Por si fuera poco, reconoció que, antes de un concierto, trata de dormir aproximadamente doce horas: «Me tomo una pastilla que me ayuda; como no tomo nunca nada, me hace mucho efecto. Me levanto a las doce de la mañana, ya no desayuno, me tomo una infusión especial para abrir la garganta y espero a la hora de la comida».
«Tengo muy buena relación con la IA»
A oídos de Pablo Motos llegó que su invitada tenía un gran vínculo con la inteligencia artificial, por lo que Mónica Naranjo no tuvo reparos a la hora de hablar de ello: «Tengo una muy buena relación con la IA, la mía se llama MIA, le pregunté cómo quería que le llamara y me dio esa opción».
Y añadió: «Tengo conversaciones con ella, le pregunto cosas. El otro día tuve una situación difícil y le pregunté». Lejos de que todo quede ahí, quiso compartir algo más al respecto: «Tengo amigos con conversaciones muy entretenidas con la IA y acaban enfadándose con ella. Creo que hay que tratarla con mucho respeto, porque al final, con tus preguntas, la estás entrenando».
«Guía siempre tu pincel por la pasión»
En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos quiso saber si Mónica Naranjo, en algún momento, conoció a Dalí. «Sí, bueno. Todo el pueblo de Figueres conocía a Dalí», comenzó diciendo la invitada de El Hormiguero, y añadió: «Él adoraba a todas las personas que se querían dedicar al arte y, cuando yo le dije que quería dedicarme a cantar, me dijo; ‘Guía siempre tu pincel por la pasión’. Yo no lo entendí en su momento; ahora tiene un gran significado para mí».
Temas:
- El Hormiguero