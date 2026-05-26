Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de dos maletas de cabina a precio de saldo: ligeras, con cuatro ruedas y extensibles

Ahora que se acerca el verano y muchos comienzan a planear sus vacaciones, saben que viajar empieza mucho antes de que te subas a un avión o de que cojas el coche. En realidad empieza en casa, ya que es cuando abres el armario, cuando te das cuenta de que tal vez la maleta no está en su mejor momento o directamente no encaja con lo que necesitas. Puede que sea demasiado pequeña, demasiado pesada o poco práctica. Y ahí es cuando toca buscar alternativas aunque este año no tendrás que dar muchas vueltas gracias al set de maleta que ya está triunfando en Lidl.

Se trata de un set de dos maletas en color negro que se vende por 69,99 euros y que es una opción pensada para cubrir tanto viajes largos como escapadas más cortas sin tener que hacer una gran inversión. Pueden ser además maletas perfectas en el caso de que viajes con pareja a un destino cercano y no queráis llevar mucha ropa. Un set que ya está agotándose en la tienda online de Lidl y del que te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

El set de maletas que está arrasando en Lidl

El pack de maletas que triunfa en Lidl incluye dos unidades con capacidades distintas, algo que en la práctica es más útil de lo que parece. Por un lado, una maleta grande de unos 96 litros, pensada para viajes largos o para quienes necesitan llevar bastante equipaje. Por otro, una más compacta de 62 litros, que encaja mejor en escapadas de fin de semana o viajes de pocos días. Esto permite no depender siempre de la misma maleta, algo bastante habitual cuando solo se tiene una. Al final, o te sobra espacio o te falta, y aquí ese problema se reduce bastante.

En cuanto al peso, ambas se mantienen en cifras razonables. La grande ronda los 3,2 kilos y la mediana unos 2,8, lo que se nota sobre todo cuando toca moverlas ya cargadas. Además, las dos cuentan con sistema ampliable mediante cremallera, un detalle que parece menor hasta que lo necesitas. Porque sí, casi siempre se vuelve con más cosas de las que se llevaron al principio.

Moverse con ellas no cuesta

Otro de los puntos donde se nota que están pensadas para el uso real es en la movilidad. Las maletas incorporan cuatro ruedas dobles con giro completo, lo que permite desplazarlas sin tener que arrastrarlas como antes. Esto, en aeropuertos o estaciones, se agradece más de lo que parece. No es lo mismo tirar de una maleta que llevarla prácticamente al lado sin esfuerzo.

El asa telescópica también suma en este sentido. Se puede ajustar en varias posiciones y tiene sistema de bloqueo, así que cada persona puede adaptarla a su altura sin tener que ir incómoda. A esto se añaden las asas acolchadas y el asa lateral, que son esos detalles que pasan desapercibidos hasta que tienes que levantar la maleta para meterla en el maletero o subir un tramo de escaleras.

Interior pensado para no mezclarlo todo

Por dentro, el diseño sigue una lógica bastante práctica ya que tiene compartimentos con cremallera, cintas cruzadas para sujetar la ropa y dos bolsas independientes que sirven para separar zapatos o prendas usadas. Esto evita que al abrir la maleta después de unos días de viaje no lo encontremos todo mezclado.

También incluye un compartimento frontal para documentos, útil para tener a mano cosas importantes sin tener que abrir todo el equipaje cada vez. El cierre principal es de doble cremallera y utiliza cremalleras de la marca YKK, bastante conocidas por su resistencia. No es algo en lo que se piense mucho al comprar una maleta, pero con el uso se nota.

Seguridad y pequeños detalles que suman

Las maletas incorporan además el candado de combinación Travel Sentry Approved, que es el sistema que utilizan muchos aeropuertos en distintos países para revisar equipaje sin dañarlo. Esto da algo más de tranquilidad, sobre todo en viajes internacionales. Además, cuentan con sistema TSID para facilitar la identificación en caso de pérdida, algo que no se usa a diario, pero que puede ser útil si alguna vez surge el problema. También llevan una etiqueta de dirección integrada y extraíble, otro detalle sencillo pero práctico.

Ahora ya lo sabes, por menos de 70 euros, tener dos maletas ligeras, con buena capacidad y fáciles de mover es una opción bastante razonable para quien no quiere complicarse ni gastar de más. Y ahora además, con el verano a la vuelta de la esquina y los viajes empezando a organizarse, no es raro que este tipo de ofertas empiecen a llamar la atención. Porque muchas veces no hace falta mucho más que eso y que es algo que cumpla, que sea cómodo y que te permita centrarte en el viaje, no en el equipaje.