El impactante bulto en el pie que tiene Rafa Nadal tras padecer el Síndrome de Müller-Weiss

El documental ‘Rafa’, que se estrenará en la plataforma Netflix el próximo 29 de mayo, mostrará imágenes inéditas de la carrera de Rafa Nadal y una tiene que ver con el impactante bulto de su pie que nunca ha mostrado públicamente. En los cuatro capítulos en los que se resumirá la trayectoria del mejor deportista de la historia de España se podrán ver las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que a punto estuvo de retirarle del tenis en los inicios de una carrera que finalmente acabó siendo de vino y rosas.

Este viernes 29 de mayo se estrenará para todos los públicos el documental ‘Rafa’. Dirigido por Zach Heinzerling y producido para Skydance Sports, esta docuserie repasará durante cuatro capítulos «la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda».

El documental ‘Rafa’ también desvelará momentos inéditos de la carrera de Rafa Nadal y uno de ellos tiene que ver con una lesión degenerativa que a punto estuvo de retirarle del tenis en el año 2004, cuando le fue diagnosticado el Síndrome de Müller-Weiss. A pesar de que pudo seguir cosechando éxitos, para solucionar este percance físico tuvo que sacrificar otras partes de su cuerpo y de ahí llegaron más lesiones en otras partes del cuerpo que desembocaron en una retirada en el año 2024 con 22 Grand Slams en el bolsillo.

Nadal y el impactante bulto en su pie

Lógicamente, esta lesión degenerativa que fue diagnosticada en octubre de 2005 supuso un antes y un después en la carrera de Rafa Nadal y por ello este documental toca uno de los peores momentos del jugador balear como tenista profesional. Incluso se devela el impactante bulto en el pie que ha sido una de las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss.

Durante años, Rafa Nadal no quiso enseñar nunca su pie para no mostrar las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss. En su próximo documental de Netflix, se atreve a hacerlo. La imagen es impactante 😱 Tiene un bulto que sobresale. No sé ni cómo ha podido ganar 22 Grand Slams… pic.twitter.com/GG1HsMc1cN — José Morón (@jmgmoron) May 25, 2026

Además del Síndrome de Müller-Weiss, Rafa Nadal también relató en las entrevistas que hizo en el preestreno del documental todos los problemas que ha sufrido, tanto físicos como mentales, durante los años en los que añadía títulos a su palmarés. Porque la carrera de Nadal se entiende desde el éxito que confirman sus 22 Grand Slams, pero también desde el sufrimiento que le han provocado los muchos problemas físicos (e incluso mentales) que ha sufrido durante su trayectoria.

En una entrevista a Marca, Rafa Nadal confesó que necesitó ayuda profesional en el año 2015. «En un momento dado, una cosa es que no controle mis emociones o no tenga control de la situación en la pista de tenis y otra es que, cuando estoy fuera, tenga que salir a caminar con una botella de agua porque si no, me ahogo en mi propia saliva. Entonces dije: ‘Bueno, tengo un problema, tengo que ir a profesionales’. Visité a una psicóloga y me expuso cosas que yo ya sabía. Era totalmente racional», contó el tenista balear.

Nadal también desveló que sufre perforaciones en los intestinos por el abuso de antiinflamatorios. «Desde mi punto de vista, o era eso o no jugaba al tenis. Así que cuando digo que hay un límite entre lo que es correcto e incorrecto, es porque al final sé que es perjudicial para mi cuerpo. De hecho, como dije, tengo dos perforaciones en los intestinos por haber tomado tantos antiinflamatorios. Pero si no hubiera sido así, mi carrera habría sido completamente diferente», contó en su día en una entrevista concedida a este medio.