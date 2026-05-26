El gasto en pensiones superó en mayo otro máximo histórico al situarse en una cifra récord de 14.365,8 millones de euros, es decir, un 6,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha desvelado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta forma, la Seguridad Social ha destinado más dinero que nunca en un mes al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas.

Dentro de este incremento del gasto influye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Y es que, en términos generales, la subida de la nómina alcanza el 2,7%, siguiendo el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Por otro lado, el número de pensiones este mes ha sido de 10.480.593, lo que supone un incremento del 1,5%, y el número de personas beneficiarias ha sido de 9,47 millones.

De ellas, 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

Así, la pensión media del sistema tocó en mayo los 1.370,7 euros mensuales, lo que supone un incremento interanual del 4,6% (notablemente inferior a la subida del gasto total).

Esta media tiene en cuenta el montante de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

El gasto en pensiones en mayo

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.731,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.060 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.003,9 euros, y de 1.736,5 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en mayo alcanzó los 975,1 euros al mes. Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.644,1 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de abril.

En los cuatro primeros meses de 2026, se registraron 126.643 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 12,3% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone casi 1,5 puntos más que al cierre de 2025 y 7,5 puntos por encima de las registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,5 años, cuando en 2019 era de 64,4.

En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada. Además, el 69% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (87.430).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en abril (último dato disponible) fue de 9,28 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,33 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días en la prestación de jubilación.