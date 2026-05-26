Una villa de 13,8 millones en la Milla de Oro de Marbella

Altos Reales, en Sierra Blanca, Marbella, incorpora al mercado una de las propiedades más exclusivas del momento: 1.265 m² construidos sobre una parcela de casi 4.000 m² en pleno corazón de la Milla de Oro.

El segmento inmobiliario de lujo en Marbella vuelve a captar la atención con la salida al mercado de una villa en Altos Reales, una de las urbanizaciones más prestigiosas de Sierra Blanca, por 13,8 millones de euros. La propiedad reúne tres factores clave en el mercado «prime»: gran superficie, privacidad absoluta y una ubicación estratégica en una de las direcciones más cotizadas de la Costa del Sol.

Parcela de casi 4.000 m² en Sierra Blanca

Uno de los elementos diferenciales de esta vivienda es su parcela cercana a los

4.000 metros cuadrados, una dimensión poco habitual incluso en esta zona de alto standing. La finca alberga piscina y un cuidado proyecto de paisajismo que garantiza intimidad y una atmósfera de tranquilidad difícil de encontrar en enclaves tan consolidados. El clima suave de Marbella permite disfrutar de las zonas exteriores durante prácticamente todo el año, convirtiendo el jardín y la piscina en protagonistas de la vivienda. Este equilibrio entre amplitud, entorno natural y privacidad es precisamente uno de los aspectos más valorados por los compradores internacionales en la Milla de Oro.

1.265 m² con arquitectura mediterránea clásica

La villa ofrece 1.265 metros cuadrados construidos, distribuidos en cinco dormitorios —algunos con chimenea— y cinco baños. El diseño responde al estilo andaluz-mediterráneo tradicional, con un elegante patio central con fuente que organiza la vivienda y aporta luz natural a las estancias.

En el interior destacan materiales nobles y soluciones pensadas para el confort:

Suelos de mármol, que aportan frescor en verano y refuerzan la sensación de elegancia.

que aportan frescor en verano y refuerzan la sensación de elegancia. Techos altos con vigas de madera , que potencian la amplitud visual.

, que potencian la amplitud visual. Amplias zonas de salón conectadas de forma fluida con el comedor y una cocina de alta gama, favoreciendo la funcionalidad y la vida social.

La propiedad se completa con bodega y amplias terrazas pavimentadas que amplían el espacio habitable hacia el exterior, una característica especialmente apreciada en el mercado residencial de lujo en la Costa del Sol.

Altos Reales: vivir en la Milla de Oro

Situada en las estribaciones de La Concha, la urbanización Altos Reales comparte prestigio con enclaves como Cascada de Camoján y Monte Paraíso Country Club Golf, consolidándose como una de las zonas más exclusivas de la Milla de Oro de Marbella.

La ubicación combina privacidad residencial con proximidad a los principales servicios: acceso rápido al centro urbano, cercanía a playas, colegios internacionales y una amplia oferta deportiva que incluye golf, tenis y deportes náuticos. En un contexto en el que la demanda de vivienda de lujo en Marbella se mantiene sólida, esta villa representa un activo de alto valor patrimonial en una de las ubicaciones más reconocidas del mercado inmobiliario ‘prime’ en España.