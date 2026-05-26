Roturas de pene, fugas colectivas, llantos… Sandra Barneda se enfrenta a su noche más difícil en ‘La Isla de las tentaciones’

Las caras, Juan, las caras… ¡grábales las caras! Imposible no pensar en esta frase con cada gesto de Sandra Barneda en las hogueras de La isla de las tentaciones (Telecinco). Desde Emma García en Mujeres y Hombres y Viceversa, nunca nadie tuvo que lidiar en plazas de tan alto nivel. La presentadora asume con cada programa el papel más complicado del reality: escuchar confesiones como las de este lunes y mantener la cara de vaca viendo pasar un tren.

Cada entrega es un nuevo reto para Sandra Barneda, que prometió a la audiencia una edición que superaría a la anterior. La gran incógnita era, entonces, ¿qué podía pasar en La isla de las tentaciones 10 que no hubiera ocurrido ya? Pues una confesión tan sorprendente como el contexto en el que se produjo: la de David y su rotura de pene.

David se lo soltó a Sandra Barneda sin anestesia, a pesar de que la reacción de la presentadora sí que era propia de quien está anestesiada. David tuvo que pasar por el quirófano porque se le rompió el pene mientras mantenía relaciones sexuales con su novia. Sandra Barneda pensaba que lo más surrealista de la edición ya había pasado cuando tuvo que salpicar de agua, en medio del mar, a Lucas para ahuyentarlo, y ella misma acabó dando un capuzón. Se equivocaba. La isla de las tentaciones aún podía superarse.

La confesión de David fue forzada por un vídeo se su novia. En él, Alba metía el dedo en la herida, en su ego de macho. Porque la rotura de pene requirió un casto postoperatorio, y su novia comentó con su tentador (Álex), en el jacuzzi, qué echaba en falta en la intimidad (por ejemplo, el «guarreo»). No hace falta entrar en detalles.

La escena sirvió para encender a David en la hoguera, cuando le mostraron las imágenes. Pero Sandra Barneda siempre tiene la palabra exacta con la que calmar los ánimos: «David, cabeza alta». Cuesta pensar que no hubiera intención en esa gran frase. El relato de David no daba para menos:

«Yo tuve un problema. Me rompí el pene acostándome con ella [Alba]. Es verdad que lo hemos pasado mal, pero ahora estábamos mejor, estábamos a full. Que salte ahora con eso, cuando sabe que es un problema que me pasó con ella… Lo hemos pasado muy mal. Tú imagínate cómo tenía que estar dándole para que eso se acabe rompiendo. Es que es muy duro escucharla. Estoy roto».

David se quería ir de La isla de las tentaciones tras escuchar a su novia, y Sandra Barneda volvió a pronunciar una de sus gloriosas frases tras el relato: «Entiendo que duela». Sin embargo, la empatía de la presentadora desapareció pronto, porque David emprendió una nueva carrera por la playa, y por ahí sí que no pasa Sandra Barneda. Ya no. Basta ya.

La presentadora está exhausta y ya ni se inmuta cuando ve que alguien hace el amago de correr los 100 metros lisos. Porque, para colmo, en la yincana de anoche también participaron Alba y Yuli. Una carrera colectiva para desahogarse de tanto llanto.