Caos en ‘Supervivientes’: la presión a Claudia y Maica para cortarles el pelo al extremo desata una espantada en plató

Qué sufrimiento de gala la de Supervivientes. Tierra de nadie este martes. Qué sufrimiento de gala… para el público. Los espectadores sintonizaron Telecinco, pero era difícil saber si la cadena estaba emitiendo el reality o Los miserables. Si en pantalla aparecían Claudia y Maica o Anne Hathaway cantando I dreamed a dream. La diferencia estaba en los lamentos de las supervivientes, menos afinados, y en la naturaleza de su desdicha, que encajaba mejor en los problemas del primer mundo en 2026.

Las presiones a Claudia y Maica para cortarse el pelo en directo provocaron una hecatombe en Honduras y en Madrid, donde la madre de Claudia abandonó el plató enfadada con el programa, tras estar llorando toda la gala mientras su hija no tomaba la decisión: ceder o no a cortarse el pelo al extremo, «como rapada, pero a tijera», matizó María Lamela. Un mar de lágrimas que en Honduras fueron un verdadero océano.

La prueba de la mesa de las tentaciones ofrecía recompensas a los concursantes a cambio de hacer algo que no les resultara fácil. En el caso de Claudia y Maica, cortarse el pelo. Renunciar a su «esencia», en palabras de Maica, que sonaba como la «forzudez» del niño Jacob Tremblay en La habitación. La escena, que en un principio podía resultar cómica, pasó a ser incómoda: Maica inconsolable.

Pero puro show, al fin y al cabo. Porque Maica fue cediendo centímetros de su cabellera a cambio de platos de comida, y no obtuvo pocos. La concursante quería más y más, y renunció a conservar su larga melena, lo que hacía incomprensible que llorara como si viajara en la tercera clase del Titanic.

Creerla o no creerla. Esa es la cuestión. Su llanto no pudo ser más natural, antes, durante y después del corte de pelo a manos de la presentadora. Provocaba tanta risa como ganas de abrazarla. Su desenlace fue de película: Maica, con un corte muy veraniego y favorecedor, sosteniendo su pelo mutilado y mirándolo. Con un considerable y contundente menú esperándola, y a puntito de pronunciar «¡a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre!».

Pero fue Claudia la que se llevó la peor parte (y la que no lloró tantísimo). La ex participante de La isla de las tentaciones ya se cortó el pelo el pasado domingo, y mucho, pero le ofrecieron dejarlo en su mínima expresión. Eso sí, «a tijera». El que no se consuela es porque no quiere. Todo a cambio de una videollamada con su novio. Poca recompensa para ella, que negoció incansablemente por más y más comida, insaciable. A pesar de ello, no consiguió que le dieran un buen plato de torrijas que, con tanta recompensa, igual ni las habría llegado a comer. Finalmente, aceptó, pero la ceremonia del rapado se podrá ver en la gala del jueves. Qué mejor cebo.

La que sí lloró, y mucho, por el reto estilístico de Claudia fue su madre, su defensora en plató. Se pasó toda la noche como alma en pena, mientras era testigo del espectáculo de las dos concursantes. Y cuando llegó el turno de su hija, abandonó el plató, enfadada por las tremendas presiones que recibió para disfrutar de bandejas de comida. Es la dureza extrema de Supervivientes. Por la comida, Claudia lo dio todo. Su madre, en cambio, dio la espantada.