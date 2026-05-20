Es el tráiler que los fans esperaban: ‘Lanterns’ sorprende mostrando la fuerza de sus superhéroes

Con el estreno de Supergirl programado para la inminente llegada del verano y con el lanzamiento del primer avance hace un mes de Clayface, el DCU (Detective Comics Universe) de James Gunn sigue demostrando una solvencia y libertad creativa total en la configuración de sus proyectos. El exdirector de Marvel ya reveló anteriormente que ningún largometraje o serie comenzaría su producción sin tener un guion cerrado y aprobado por él mismo. Ese control de calidad dota de cierta tranquilidad a unos fans que, por fin, después de varias películas canceladas y el desastre comercial de Ryan Reynolds, parece que tendrán la adaptación audiovisual que siempre desearon: el nuevo tráiler de Lanterns sorprende demostrando los poderes de Hal Jordan.

La ficción tiene como objetivo reiniciar la historia de los Linternas Verdes en el conglomerado crossover liderado por Gunn y Safran. Al igual que Superman y Supergirl, este thriller detectivesco formará parte de la primera etapa, denominada Capítulo Uno: Dioses y Monstruos. Según los principales informes, la serie funcionará como una especie de mito fundacional histórico para el DCU, partiendo de una referencia tan ajena como estimulante. Lanterns se inspirará en la primera temporada de True Detective, aunque aquí, uno de los dos investigadores será el poseedor del Anillo de Poder.

Nuevo tráiler de ‘Lanterns’

La trama sigue la historia de la leyenda espacial Hal Jordan (Kyle Chandler) y el recluta John Stewart (Aaron Pierre): dos policías espaciales que terminan investigando un misterioso asesinato en la América profunda.

El reparto se completa con la presencia de Kelly MacDonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan y un Nathan Fillon que ya ha aparecido como Guy Gardner tanto en el reciente reboot del hombre de acero como en la segunda temporada de The Peacemaker.

Visto el anterior tráiler de Lanterns, se esperaba que la incursión de los personajes creados por Bill Finger y Martin Nodell fuese más thriller criminal que el lucimiento verde y mágico tan característico de la organización intergaláctica que patrulla el universo. Sin embargo, la publicación del último adelanto ha sido un festival de efectos especiales, el vistazo al traje de Jordan e incluso, la presencia de Gardner. Eso sí, el núcleo narrativo, al igual que sucedía con la primera temporada del show de Nic Pizzolatto, recaerá en la tensión entre ambos protagonistas.

«La única manera de que tengas este anillo es sobre mi puto cadáver», le asegura el rol de Hal a Jordan. El veterano se ve obligado a hacer de tutor del confiado Stewart a pesar de que el Green Lantern le guarda cierta inquina por ser el primer superhéroe designado por los Guardianes del Universo y no por el anillo de poder, como siempre ha sucedido en la historia del cuerpo espacial.

Un equipo creativo de garantías

El libreto de la serie corre a cargo de guionistas de la talla de Chris Mundy (Ozark, Bloodline), el legendario escritor de cómics Tom King y Damon Lindelof, uno de los showrunner más talentosos de la televisión contemporánea, responsable de The Leftovers (2014) y Watchmen (2019).

En la dirección de los episodios encontramos a James Hawes (Black Mirror), Geeta V. Patel (La Casa del Dragón), Alik Sakharov (Materia oscura) y Stephen Williams (Westworld).

¿Cuándo se estrena?

Lanterns está programada para llegar a la plataforma de HBO Max el próximo 17 de agosto. La primera temporada contará con ocho episodios.

Antes, el 26 de junio, Supergirl llegará a los cines, y el 23 de octubre Clayface hará lo propio en el patio de butacas.