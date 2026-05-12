Sebastian Stan habla por primera vez de su fichaje por ‘The Batman 2’: «Va a dejar a la gente boquiabierta»

Como cualquier fan del cine de superhéroes sabe, Marvel y DC son algo así como el Madrid-Barcelona de las viñetas. Los estudios, rivales en los cómics, videojuegos y en el audiovisual mantienen, no obstante, una libre circulación de intérpretes que han encarnado a personajes de una y otra licencia creativa. El último gran caso es el de Sebastian Stan, quien, después de casi una década encarnando al Soldado de Invierno UCM, próximamente dará el salto al sello de Detective Comics en The Batman 2. A comienzos del presente 2026 se hizo oficial su fichaje y ahora, cuatro meses más tarde, el actor de ascendencia rumana ha hablado por primera vez de las esperanzas que tiene puestas en el seguimiento de Matt Reeves.

El rodaje de la continuación marcha viento en popa o, eso es lo que al menos parece si atendemos a las redes sociales del director. Hace un par de días, Revees compartió dos imágenes de su monitor en el set donde aparecía el Batmóvil circulando por una carretera nevada. Las preproducción, no ha estado exenta de problemas; tras triunfar en la taquilla con 772 millones de dólares recaudados, la secuela ha tardado un lustro en materializarse. La huelga de guionistas, la coexistencia con el DCU (Detective Comics Universe) de James Gunn y la complicada agenda de Robert Pattinson no han ayudado demasiado al rápido desarrollo de esta esperada segunda parte. Sin embargo, la expectación crece con cada nueva información y recientemente es Sebastian Stan el que acaba de augurar una gran historia detrás de los próximos retos del justiciero de Gotham.

Sebastian Stan está muy ilusionado con ‘The Batman 2’

Todavía no conocemos el argumento oficial de la cinta, aunque temporalmente, la trama de The Batman 2 sucederá tras los acontecimientos de la serie El Pingüino. La ciudad está nevada y en principio, la aparición del nominado al Oscar está vinculada a la de Harvey Dent. Como todo seguidor del personaje sabe, este es el nombre original del fiscal de distrito, antes de convertirse en el villano Dos Caras.

Junto a él, en teoría, la incorporación de Scarlett Johansson correspondería a la de su mujer, Gilda Dent, mientras que la de Charles Dance respondería al nombre del padre del personaje de Stan, Christopher Dent.

En sus primeras declaraciones, Sebastian Stan se ha mostrado así de confiado con el futuro de The Batman 2:

«Creo que es una película muy ambiciosa y pienso que lo hacemos bien, va a dejar a la gente boquiabierta. Obviamente, estoy muy emocionado con Matt Reeves porque ha sido uno de mis favoritos durante mucho tiempo».

Todavía queda bastante para poder conocer una sinopsis o un primer tráiler, ya que el filme está programado para llegar a las salas de cine el 1 de octubre de 2027.

¿Adiós a Marvel?

Como hemos explicado al inicio, el salto entre líneas editoriales superheroicas es habitual. Pero su convivencia simultánea, no tanto.

La presencia de Sebastian Stan en The Batman 2 puede ser un indicativo trágico para su rol de Bucky Barnes en Marvel. ¿Morirá el Soldado de Invierno en Vengadores: Doomsday? Tendremos que esperar a la próxima cartelera navideña para averiguarlo.