El invierno llega a Gotham: Matt Reeves adelanta las primeras imágenes de ‘The Batman 2’

Han pasado cuatro años desde que Matt Reeves nos sorprendió con un reinicio del justiciero en clave de thriller detectivesco. La cinta, protagonizada por Robert Pattinson, logró recaudar 772 millones de dólares en una taquilla todavía convaleciente por la pandemia y, además, obtuvo grandes reseñas por parte de la prensa especializada. Sin embargo, las complicaciones tras el inicio del DCU de James Gunn, la compleja agenda de su protagonista y las huelgas de guionistas y actores han terminado por retrasar más de la cuenta el regreso del caballero oscuro. Pero ese tiempo de espera y retrasos ha llegado a su fin, y ahora, el cineasta nos ha adelantado las dos primeras imágenes que muestran cómo el invierno será un clima clave en The Batman 2: el hombre murciélago deberá ponerle las cadenas al Batmóvil si quiere detener a los nuevos villanos de la lúgubre ciudad de Gotham.

La idea del invierno como núcleo central de la trama de The Batman 2 nos retrotrae, ineludiblemente, a la Batman vuelve (1992) de Tim Burton. Un filme casi navideño que funcionaba como la secuela de la primera adaptación estrenada en 1989 y donde aparecían–por primera vez en el cine–los roles de Catwoman (Michelle Pfeiffer) y los villanos, el Pingüino (Danny DeVito) y el malvado multimillonario Max Shreck (Christopher Walken). A los fans del título de Reeves que hayan visto la serie El Pingüino tampoco les sorprenderá este próximo arco narrativo nevado, pues la propia miniserie protagonizada por Colin Farrell sirve como puente narrativo entre la primera y la futura secuela, teniendo una última secuencia donde presenciábamos la llegada de la etapa invernal a la ciudad y veíamos cómo en el cielo aparecía la Batseñal. Las instantáneas compartidas por Reeves en la red social X no ofrecen una mirada profunda, pero sí suponen en cambio una noticia esperanzadora sobre la continuidad del proyecto, que no debería tener más retrasos.

El invierno cae sobre ‘The Batman 2’

Bajo el hashtag «#NeumáticosdeNieve», Reeves posteaba el emoji de un murciélago y dos instantáneas del vehículo del superhéroe atravesando miles de copos de nieve. Pero el realizador no se quedó simplemente ahí. Instantes más tarde publicó otra foto de un plano con la perspectiva interior del Batmóvil, bajo el texto «Aquí solo nos estamos divirtiendo un poco…».

La publicación siguió con el cineasta interactuando con los fans y compartiendo ilustraciones de los cómics de Tom King publicados en 2018, los cuales incluyen la trágica historia del compañero del héroe y primer Robin, Dick Grayson. Cabe recordar, eso sí, que James Gunn descartó la aparición del aliado del héroe en esta entrega.

Sabemos muy poco del argumento oficial, ni si el invierno estará presente en todo el argumento de The Batman 2. Pattinson regresa a su papel y tanto Jeffrey Wright como Andy Serkis recuperan sus papeles del comisario Gordon y Alfred. Entre las nuevas incorporaciones destacan la presencia de Sebastian Stan como Harvey Dent, Scarlett Johansson como su esposa y Charles Dance como el padre de Harvey, Christopher Dent.

Just over here having a little fun… https://t.co/4D9TZigYox pic.twitter.com/QarMzMHcDe — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 8, 2026

¿Cuándo llega a los cines?

Todavía habrá que esperar casi año y medio para el estreno de The Batman 2: se proyectará en los cines de todo el mundo a partir del 1 de octubre de 2027.