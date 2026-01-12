‘The Batman 2’ recupera a su villano más carismático: es el mejor casting de la franquicia

Todavía queda más de año y medio para su estreno, pero las últimas noticias en torno al casting de la nueva película del Caballero Oscuro no pueden ser más estimulantes para los fans. Por un lado, porque Robert Pattinson seguirá liderando el proyecto bajo la dirección de Matt Reeves. Por otro, porque Warner y DC han «robado» a dos superestrellas de la casa de las ideas para una portentosa secuela que ahora, acaba de confirmar el regreso de su villano más carismático. The Batman 2 recuperará al Joker de Barry Keoghan.

Con un estreno programado para el 1 de octubre de 2027, la mayoría de las aproximaciones sobre los diferentes personajes que podrían aparecer pertenecen al campo de la rumorología. Porque la confirmación de la incorporación los dos actores de Marvel, Scarlett Johansson y Sebastian Stan, parece clara. Sin embargo, los roles que estos desempeñaran permanecen todavía bajo el estricto secreto intrínseco a cualquier blockbuster comercial de la actualidad. Aunque una de las posibilidades más comentadas recae en la posibilidad de que Johansson encarne a Gilda Gold y Stan a su marido, el fiscal de Gotham, Harvey Dent. Más conocido en el mundo de los antagonistas del justiciero con su apodo, Dos Caras. No obstante, por si la presencia de este rival no fuese suficiente, ahora desde varios medios estadounidenses apuntan a la reaparición de Keoghan. Eso sí, no sabemos si este tendrá una relevancia clave en el metraje o si en cambio, el tenebroso comediante aparecerá para ser el puente que conecte la secuela con una hipotética tercera parte en la que ya lideraría la contrapartida directa del héroe.

Cabe señalar que The Batman 2, al igual que Joker: Foliè a Deux, pertenecen a la sección de DC de Elseworlds. Una categoría en la que James Gunn y Peter Safran engloban a todas las historias independientes que no pertenecen al universo principal que ambos estan creando, cuyo debut nació el pasado verano con el estreno de Superman. De hecho, en teoría, el Batman que sí compartirá ecosistema con el hombre de acero de David Corenswet será el de The Brave and the Bold. Cinta que dirigirá Andy Muschietti (The Flash) sin todavía un reparto oficial y programada para un todavía lejano 2028.

‘The Batman 2’ volverá a recuperar al Joker

Por la información que conocemos hasta el momento, The Batman 2 iniciará su rodaje la próxima primavera, fecha en la que presumiblemente se incorporaría Barry Keoghan como Joker. Nominado al mejor actor de reparto por Almas en pena de Inisherin en 2023, el intérprete irlandés ya apareció de forma muy breve en la anterior cinta, en un cameo en el que compartía unas palabras con el villano principal, Enigma, ambos desde la prisión de Arkham. Deadline fue el primer medio en comentar la exclusiva.

No es por otra parte, la primera ocasión en la que Keoghan está dentro de un cosmos de superhéroes. Antes de asumir el papel del Joker, el actor fue Druig en Eternals de Marvel. Una propiedad intelectual que en el estudio tenían pensado continuar, pero que tras el fracaso de crítica y público, ha sido condenada al ostracismo dentro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Una monstruosa condición de nacimiento

Gracias a las palabras de Reeves, sabemos que la exploración en The Batman 2 del personaje de Joker no buscará un origen accidentado como la versión de Jack Nicholson y Tim Burton, ni partirá del misterio de la adaptación de Christopher Nolan con Heath Ledger.

El Joker de Keoghan tendrá un origen biológico, con una condición de deformidad de nacimiento que le otorgará su particular sonrisa. De esta forma, Reeves indagará en el aspecto más «pesadillesco» y monstruoso del antagonista.

Para paliar la larga espera de The Batman 2, los fans del personaje pueden acudir a la visualización de la serie El Pingüino. Historia disponible en HBO Max que sirve como una especie de puente entre la primera y la futura secuela de la historia principal.