Zendaya y Robert Pattinson se casan en la ficción: primer adelanto de ‘The Drama’

Es temporada de bodas y en A24 lo saben. Por eso el sello independiente acaba de lanzar el primer adelanto del drama romántico en el que planea casar a Zendaya y Robert Pattinson: The Drama. Sin embargo y, a diferencia de otros títulos de esta tipología como La boda de mi mejor amigo o El padre de la novia, la cinta posee un cariz oscuro e incómodo que anticipa un desenlace poco luminoso para la pareja. Un clímax sentimental que conoceremos en mayo de 2026, cuando el largometraje llegue a los cines españoles.

Dirigida por Kristoffer Borgli y producida por el director de Hereditary, Ari Aster, la reunión de Zendaya y Pattinson en The Drama presenta a una pareja «felizmente comprometida» que se pone a prueba cuando un giro de los acontecimientos desestabiliza el desenlace. Acompañando a las dos estrellas en el casting, encontramos a Alana Haim (Licorice Pizza), Mamoudou Athie (Jurassick World: Dominion), YaYa Gosselin (Superniños), Michael Abbott Jr. (Los asesinos de la luna), Sydney Lemmon (TÁR) y Hailey Gates (Rivales), entre otros.

Aunque la premisa pueda parecer a priori inofensiva, Borgli nos tiene acostumbrados a producciones repletas de oscuridad. Algo que el noruego ya mostró en Sick of Myself, poniendo de manifiesto a una sociedad contemporánea obsesionada con la imagen o en Dream Scenario, dirigiendo el foco hacia el patetismo onírico de un Nicolas Cage magnífico. Si a esto se le suma la supervisión de Aster y el amor que sienten sus dos estrellas a protagonizar personajes oscuros y conflictivos, esta boda no puede ser otra cosa que una bomba de relojería a punto de estallar.

Zendaya y Pattinson se casan en ‘The Drama’

La sinopsis oficial de The Drama publicada por A24 es realmente escueta: «Una pareja felizmente comprometida se pone a prueba cuando una revelación inesperada hace que su semana de bodas se desbarate».

Every wedding has some. THE DRAMA, a new comedy from Kristoffer Borgli starring Zendaya and Robert Pattinson, opens in theaters April 3. Save the date. pic.twitter.com/daiycZOYmR — A24 (@A24) December 10, 2025

Priorizando de este modo el misterio en torno al descubrimiento de ese secreto, todo parece indicar que The Drama ironizará sobre la tradición de los encuentros nupciales apoyándose de lleno en la atracción mediática de sus dos protagonistas. En su temprana promoción (llega a las salas norteamericanas el 3 de abril), la cinta ha jugado a nivel de comunicación con el enlace, publicando por ejemplo un anuncio de boda falso en los periódicos y generando cierta conversación en redes.

The Drama llegará a los cines españoles el próximo 29 de mayo de 2026.

El compromiso de varias producciones

La colaboración de Zendaya y Pattinson no se limitará en 2026 al estreno de The Drama. Ambos están implicados en el reparto de algunos de los títulos más esperados del próximo año.

Tras el filme de Borgli, ambos estarán presentes en La odisea de Christopher Nolan. Programada para el siguiente verano, sabemos que la actriz dará vida a la diosa Atenea y que él encarnará al antagonista, Antínoo. Después en las siguientes navidades, Zendaya repetirá su rol de Chani en Dune: Mesías. Mientras que Pattinson asumirá el papel de Scytale, el antagonista que intentará derrocar el reinado de Paul Atreides en Arrakis.