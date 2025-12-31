Las películas que más dinero han recaudado en 2025: el cine familiar reina en el mundo

El mercado de la exhibición no pasa por su mejor momento. Sobre todo, desde que la pandemia ofreció una estocada casi mortal a la salas. Suponiendo del mismo modo, el auge y cambio de todo un paradigma de consumo audiovisual que hoy está supeditado al devenir viral del mundo del streaming. Pero aunque la asistencia en general ha bajado en el conjunto de títulos estrenados, todavía existen apuestas milmillonarias que logran coronarse en la taquilla mundial. A continuación, repasamos las películas que más han recaudado en 2025:

Las películas que más han recaudado en el 2025

6- ‘Avatar: Fuego y ceniza’

Había cierta expectación por saber si Avatar: Fuego y ceniza podría en sólo dos fines de semana, encontrarse dentro de la lista de películas que más han recaudado en 2025. No obstante, el tirón de James Cameron y su promoción juegan en otra liga. La tercera parte de Pandora no está logrando los números de su antecesora, pero eso no está reñido con seguir siendo un filón para la cartelera. Se espera que en las próximas ventanas pueda sobrepasar la barrera de los 1.000 millones.

Recaudación: 762 millones de dólares

¿Dónde está disponible? Todavía cines y próximamente en Disney Plus

5-‘Jurassic World: El renacer’

Al igual que sucede con su jurásico universo, la historia creada por Michael Chrichton no parece tener, ni mucho menos, una extinción cercana. La última secuela dirigida por Gareth Edwards sigue demostrando como la pauperización de la IP no influye en su rédito financiero. Aunque aquí, buena parte de la responsabilidad pasa por el reclamo de tener a Scarlett Johansson como protagonista principal.

Recaudación: 869 millones de dólares

¿Dónde está disponible? Todavía cines y próximamente en Disney Plus

4-‘Una película de Minecraft’

Sus adelantos promocionales y la falta de una trama existente a la que agarrarse, hacia prever un sonoro fracaso para Warner Bros Pictures. Sin embargo, los fans de la adaptación respondieron creando por el camino todo un movimiento viral que obligó incluso a contratar seguridad para los pases de la versión cinematográfica del popular videojuego. ¿El motivo? El fenómeno «Chicken Jockey». Una escena donde los jóvenes espectadores tenían reacciones salvajes, gritando, lanzando palomitas y grabándolo todo para hacerse eco en las redes sociales.

La crítica la dilapidó y a pesar de ello, las reseñas negativas no evitaron la conexión mediática con su fandom. Pues en líneas generales, Un película de Minecraft funciona como un tributo constante y gratificante para todo lo que un fan del juego de Mojang desea ver en una cinta que versiona el icónico y creativo mundo de bloques.

Recaudación: 957 millones de dólares

¿Dónde está disponible? HBO Max

3-‘Lilo y Stich 2’

Lo de Disney con sus live action siempre responde al popular adagio de «una de cal y una de arena». Porque el mismo año en el que el estudio ha protagonizado el desastre de acción real de Blancanieves, también ha logrado relanzar una licencia comercial que a día de hoy, tenía una repercusión de culto a nivel de merchandising que no se correspondía con los números logrados por el trabajo original de 2002. Ahora su éxito, viene de la mano de una futura secuela en camino.

Recaudación: 1.038 millones de dólares

¿Dónde está disponible? Disney Plus

2- ‘Zootrópolis 2’

Hace dos semanas rompió la barrera de los 1.000 millones, gracias en parte a su presencia en la taquilla China, la cual le permitió sumar unos 400 millones a las arcas de Disney. Con un triunfo sideral en el país oriental, la casa del ratón ha demostrado que algunas de sus franquicias todavía poseen un interés generalizado para sus acólitos.

Recaudación: 1.422 millones de dólares

¿Dónde está disponible? Todavía en cines y próximamente en Disney Plus

1- ‘Ne Zha 2’

Ha sido la gran revelación del año. Ne Zha 2 lidera la lista de las películas que más han recaudado en 2025. Colándose por el camino, en el puesto número cinco de los largometrajes históricos con más entradas vendidas en el box office internacional. Gracias a los más de 1.000 millones de dólares recaudados en China (su país de origen), los datos de la secuela dirigida por Yu Yang son inalcanzables incluso, para un reclamo masivo como es la tercera parte de Avatar.