Los Oscar 2026 se actualizan: la Academia vigilará que los votantes hayan visto las películas nominadas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood va a traer importantes novedades para los Oscar 2026. Y no, no nos referimos a la nueva categoría de mejor dirección de casting o a la futura estatuilla para los especialistas de acción. La institución se va a poner seria con un mal endémico derivado de la estandarización del streaming: la duda de si los que escogen a las ganadoras han visto de verdad todas las películas. En la actualidad, unos 10.500 miembros de la Academia son los encargados de confeccionar la lista con las cintas que entran a concurso en el que es, a todas luces, el premio distintivo más relevante dentro del séptimo arte. Ahora, la ceremonia ha modificado sus reglas para asegurarse de que los académicos hayan visto todas las opciones fílmicas si quieren corroborar ese derecho a voto.

Y es que antes, los encargados de elegir los largometrajes, intérpretes y cineastas que se coronaban en la gala, tenían acceso a proyecciones especiales que ayudaban a saber quién había asistido y quién no, a dichas sesiones. No obstante y poco a poco, la formalización y utilización de los DVD lo cambió todo. Hasta terminar recibiendo los títulos en físico, vía correo certificado. Con el tiempo esto se ha normalizado y amplificado por la tecnología y sucesos como el COVID-19, dejando cada vez más dudas sobre las garantías de que los encargados de dictar sentencia con sus votos, hubiesen visionado todas estas historias. Una circunstancia que adquirió un eco de gravedad cuando en la pasada edición, varios medios expresaron cómo muchos miembros habían votado por The Brutalist sin ni siquiera haber terminado de ver el filme. Esto a priori, cambiará en los Oscar de 2026, con una 98.ª edición que regulará un handicap que arrebata buena parte de la credibilidad de los galardones.

Los Oscar 2026: cambios importantes

Aunque no han pasado ni siquiera tres meses de la anterior celebración, los Oscar 2026 ya están marcando las fechas más relevantes de su calendario estratégico. Sabemos por varios medios estadounidenses, que el periodo de votación para las nominaciones se extenderá del lunes 12 de enero al viernes 16. Los nominados definitivos se conocerán el 22 de enero, todo ello seguido del ya clásico Almuerzo Anual, previsto para el 10 de febrero. La votación final para escoger a los ganadores comenzará el 26 de febrero y se cerrarán las votaciones el 5 de marzo. Fechas que quedan, justo a 10 días exactos de la celebración de unos premios que volverá a comandar el presentador Conan O’Brien.

Entre las diferentes modificaciones que llegarán en los Oscar 2026 encontramos, los nuevos requisitos de votación, la introducción al premio de casting y una guía mucho más transparente para el uso de la IA. Las presentes bases actualizadas tendrán del mismo modo, una mayor elegibilidad para los cineastas internacionales y nuevas fechas límite de inscripción en varias categorías.

A pesar de la iniciativa, Variety explica que todavía quedan bastantes dudas sobre cómo logrará la Academia la verificación del visionado de sus miembros con respecto a la elección de los premios. La revista norteamericana compara el mecanismo con lo que se lleva un tiempo haciendo en los BAFTA (premios de cine británicos), donde sólo pueden acceder a las votaciones finales aquellos que hayan confirmado haber visto todas las películas. Pero, ¿cómo se puede lograr esta confirmación bajo una certeza total del visionado?

Bueno, pues según parece la Academia monitorizará la actividad de visualización a través de su plataforma de streaming exclusiva para miembros, la Academy Screening Room. Por otro lado, para las películas vistas en festivales, proyecciones o eventos privados, los votantes deberán enviar un formulario indicando cuándo y dónde vieron las mencionadas cintas. Un método que se aplicará a todas las categorías.

El Oscar al mejor casting

En una actualidad en la que cada vez se busca más inmediatez en los contenidos, quizás añadir otra categoría a la ceremonia no sea una idea muy brillante. Pero ahora ya nada podrá evitar que los directores de casting obtengan su merecido reconocimiento.

Según se informa, el Comité Ejecutivo de la Sección determinará qué personas (un máximo de dos) fueron las principales responsables del casting, aunque en ocasiones especiales se podría considerar incluso una tercera persona. Por último, desde la Academia han querido aclarar que el uso de la inteligencia artificial o de otras herramientas digitales ni favorecerá ni perjudicará las posibilidades de que una producción pueda ser nominada. Eso sí, se incita a los votantes a evaluar el grado de autoría creativa humana. «La Academia y cada rama evaluarán el logro, teniendo en cuenta hasta qué punto un ser humano estuvo en el centro de la autoría creativa al elegir la película premiada», reza la regla.

Los premios de Hollywood no quieren más polémicas, pero incluso con las nuevas medidas y políticas, sabemos que la ceremonia se las apañará para obtener más de una controversia por el camino.

Los Oscar 2026 están previstos para el 15 de marzo.