Iturralde lleva la contraria a Pedri: «El penalti de Balde es distinto al de Tchouaméni en el Clásico»

La mano de Alejandro Balde en el área del Barcelona fue clara. Tan clara que hasta Iturralde González, cuyas opiniones suelen ser favorables a los intereses del equipo azulgrana, corroboró la decisión adoptada por su ex compañero Hernández Hernández en el Ciudad de Valencia. El árbitro canario señaló penalti por la infracción del defensa del Barça tras consultarlo con Figueroa Vázquez en el VAR e ir a verla repetida a la pantalla.

Iturralde, no duda, y con sus palabras llevó la contraria a Pedri. El jugador del Barcelona, autor del primer gol que inició la remontada de los de Hansi Flick (2-3), dijo a pie de campo al finalizar el partido de la jornada 2 de Liga contra el Levante que «la del año pasado de Tchouaméni era mano claro» y que esta de Balde para él «no lo era».

El canario se refería a un balón que impactó en el brazo del centrocampista del Real Madrid en los minutos finales del último Clásico en el Olímpico de Montjuic (4-3) cuando el equipo blanco aún tenía opciones de empatar. Hernández Hernández, que también arbitró el encuentro de este sábado entre el Levante y el Barça, no señaló la pena máxima en aquella ocasión e Iturralde explicó el porqué, negando la versión de Pedri.

»La del año pasado de Tchouameni era mano clara. Esta, para mí, no lo era». Pedri. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/qlOKCpY8mn — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 23, 2025

«Hay mucha controversia porque la comparan con la de Tchouaméni en el Clásico, que, además, era el mismo árbitro. La diferencia es que la de Tchouaméni tenía los brazos por debajo de la cintura y era una posición natural. En esta jugada, Balde tiene el brazo en ‘L’, por encima de la cintura, se da media vuelta y coge una posición en la que se hace más grande», sentenció Iturralde, ex colegiado de Primera División que como informó en exclusiva este periódico cenó con José María Enriquez Negreira la noche antes del mítico 5-0 del Barça al Real Madrid en 2010 que él mismo arbitró.

⚠‼ ÚLTIMA HORA @itu_edu sobre el penalti de Balde que marcó Morales #LevanteBarça 🗣 «Balde tiene el brazo en L ocupando un espacio por donde no puede pasar el balón, se está haciendo más grande, por eso ES PENALTI» ❌ «La comparan con la de Tchouaméni pero NO son iguales» pic.twitter.com/x636bm79F5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 23, 2025

Iturralde y la remontada del Barça

La jugada se solventó con el 2-0 marcado por Morales desde los 11 metros, pero los de Flick lograron la remontada en la segunda parte con goles del propio Pedri, Ferran Torres y Elgezabal en la prórroga. El Levante comenzó adelantándose en el 15′ con un gran tanto de Iván Romero, pero terminó perdiendo su segundo partido en esta Liga, también en el descuento al igual que la semana pasada.