Alarma con Lamine: no se entrena a dos días del derbi en Cornellá

Lamine Yamal no entrenó con el Barcelona este jueves 1 de enero de 2026 a dos días del derbi catalán contra el Espanyol en Cornellá (sábado a las 21:00 horas) e hizo saltar las alarmas. La estrella del Barça podría perderse este importante partido de Liga en el que su equipo se medirá a un fortísimo equipo perico que está a dos puntos de puestos de Champions.

Lamine acudió en la tarde de este jueves a la ciudad deportiva, pero poco después se marchó, ausentándose de la sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros. El Barcelona no ha emitido ningún comunicado al respecto, por lo que aún no está ni mucho menos confirmado que el motivo de su falta haya sido una lesión.

No deja de extrañar que Lamine Yamal no haya hecho ninguna publicación en los últimos tres días. De hecho, no se sabe nada de cómo ha pasado la Nochevieja. El caso es que este jueves el internacional español no se presentó a la hora que Hansi Flick había convocado a sus jugadores. En cambio, acudió a la ciudad deportiva y la abandonó a los pocos minutos, causando preocupación en la afición azulgrana.

Lamine y el derbi

Sin embargo, según el diario Sport, el estado de Lamine Yamal no sufre ninguna lesión y el motivo de su ausencia sería malestar general y su marcha contaba con la aprobación del cuerpo técnico, que confía en tenerle al 100% en la sesión de este viernes previa al derbi catalán ante el Espanyol.